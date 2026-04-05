Wörthersee-Marathon: Lauf-Spektakel ist auf Rekordkurs

Die Veranstaltung verzeichnet besonders in der Altersklasse der 25- bis 29-Jährigen sowie bei Frauen auf der Halbmarathondistanz starken Zulauf.

Die Veranstaltung verzeichnet besonders in der Altersklasse der 25- bis 29-Jährigen sowie bei Frauen auf der Halbmarathondistanz starken Zulauf.

Der Wörthersee-Marathon hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem sportlichen Großereignis entwickelt und belegt bereits jetzt bei seiner Premiere den Rang als zweitgrößtes Laufevent Österreichs. Mit aktuell rund 5.000 Anmeldungen für den 27. September zeigt das Interesse an der Seeumrundung eine enorme Dynamik, wobei allein über 2.800 Teilnehmer die klassische Distanz von 42,195 Kilometern in Angriff nehmen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet,

Hohe Frauenquote

Ein markantes Merkmal der Veranstaltung ist die Demografie des Teilnehmerfeldes: Besonders die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen ist stark vertreten. Zudem verzeichnet das Event eine außergewöhnlich hohe Frauenquote, die insbesondere auf der Halbmarathonstrecke „The Wild Beauty“ mit etwa 58 Prozent zu Buche schlägt.

Auch als Team oder Gruppe möglich

Für Läufer, die die gesamte Strecke nicht alleine bewältigen möchten, bietet das Format des Team-Marathons eine gemeinschaftliche Alternative. Hierbei teilen sich Gruppen von zwei bis zehn Personen die Distanz rund um den Wörthersee auf und überwinden die Kilometer im Wechselmodus. Wie hoch die finale Teilnehmerzahl noch in die Höhe geht, bleibt vorerst offen.