Skip to content
Region auswählen:
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick vom Pyramidenkogel auf den Wörthersee.
Die Veranstaltung verzeichnet besonders in der Altersklasse der 25- bis 29-Jährigen sowie bei Frauen auf der Halbmarathondistanz starken Zulauf.
Kärnten
05/04/2026
5.000 Anmeldungen

Wörthersee-Marathon: Lauf-Spektakel ist auf Rekordkurs

Der Wörthersee-Marathon avanciert mit 5.000 Anmeldungen zum zweitgrößten Marathon Österreichs. Besonders junge Laufbegeisterte und ein hoher Frauenanteil prägen das Sportevent in Kärnten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)

Der Wörthersee-Marathon hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem sportlichen Großereignis entwickelt und belegt bereits jetzt bei seiner Premiere den Rang als zweitgrößtes Laufevent Österreichs. Mit aktuell rund 5.000 Anmeldungen für den 27. September zeigt das Interesse an der Seeumrundung eine enorme Dynamik, wobei allein über 2.800 Teilnehmer die klassische Distanz von 42,195 Kilometern in Angriff nehmen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet,

Hohe Frauenquote

Ein markantes Merkmal der Veranstaltung ist die Demografie des Teilnehmerfeldes: Besonders die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen ist stark vertreten. Zudem verzeichnet das Event eine außergewöhnlich hohe Frauenquote, die insbesondere auf der Halbmarathonstrecke „The Wild Beauty“ mit etwa 58 Prozent zu Buche schlägt.

Auch als Team oder Gruppe möglich

Für Läufer, die die gesamte Strecke nicht alleine bewältigen möchten, bietet das Format des Team-Marathons eine gemeinschaftliche Alternative. Hierbei teilen sich Gruppen von zwei bis zehn Personen die Distanz rund um den Wörthersee auf und überwinden die Kilometer im Wechselmodus. Wie hoch die finale Teilnehmerzahl noch in die Höhe geht, bleibt vorerst offen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: