Frühlingswärme am Ostermontag: Bis zu 24 Grad in Kärnten

Kärnten erlebt einen strahlenden Ostermontag. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad.

Wer den Ostermontag für Ausflüge im Freien nutzen möchte, darf sich in Kärnten über verbreitet sonniges und außergewöhnlich mildes Wetter freuen. Zwar ziehen im Tagesverlauf einige Schleierwolken und in den östlichen Bezirken auch mittelhohe Wolkenfelder vorüber, doch der freundliche Gesamteindruck überwiegt.

Milde Temperaturen im Bergland

Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Gipfeln lediglich harmlose, flache Quellwolken. Die thermische Situation bleibt dabei ungewöhnlich für den April: „Für die Jahreszeit wird erneut sehr warm mit Höchstwerten zwischen 19 und 24 Grad“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.

Kaum Windbewegung

Passend zu den milden Temperaturen weht der Wind nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen zwischen Südwest und Nordwest. Damit steht einem entspannten Feiertag im Freien nichts im Wege.