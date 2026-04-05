Tolle Aktion in Kärnten: Fußballer setzten Zeichen gegen Gewalt

Völkermarkt setzt im Rahmen des Projekts „SToP“ ein Zeichen gegen Gewalt. Beim Fußballmatch des VST Völkermarkt gegen Lendorf wurden durch T-Shirt-Aktionen und Infostände Respekt und Zivilcourage thematisiert.

Rund um das Fußballspiel zwischen dem VST Völkermarkt und dem FC Lendorf stand kürzlich nicht nur der Sport im Fokus, sondern ein klares Statement für Zivilcourage. Die WIFF Frauen- und Familienberatung setzte gemeinsam mit der Stadtgemeinde und dem Sportverein die Initiative „SToP – Stadt ohne Partnergewalt“ um. Ein sichtbares Signal setzten die Spieler bereits beim Einlauf in T-Shirts mit dem Aufdruck „MITEINANDER.RESPEKTVOLL.GEWALTFREI.“. Flankiert wurde die Aktion durch ein Banner am Spielfeldrand mit der Aufschrift: „Gewalt ist ein klares Foul – Miteinander.Respektvoll,Gewaltfrei.“

Sport als Plattform für Prävention

Die Aktion nutzte die Reichweite des Fußballs, um Menschen direkt dort zu erreichen, wo Gemeinschaft gelebt wird. Neben dem Spielbetrieb bot ein Informationsstand Einblicke in regionale Hilfsstrukturen. „Gerade Fußball erreicht viele Menschen – insbesondere auch junge Menschen – und bietet damit eine wertvolle Plattform, um gesellschaftlich relevante Themen sichtbar zu machen“, betont die Leiterin der WIFF Frauen- und Familienberatung Christiane Planteu-Siencnik.

©WIFF Völkermarkt

Aufruf zur Zivilcourage

Unterstützt wurde die Initiative auch von der lokalen Politik, darunter Vizebürgermeister Peter Wedenig (Völkermarkt), Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger (Lendorf) und Gemeinderätin Carmen Furian. Ziel der Kooperation war es, das Bewusstsein für ein respektvolles Miteinander im Alltag zu schärfen und zum Handeln zu motivieren. Die Initiatoren schlossen mit einem klaren Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer: „Lasst uns gemeinsam Verantwortung übernehmen und daran arbeiten, dass Respekt, Wertschätzung und ein gewaltfreies Miteinander selbstverständlich sind – am Sportplatz und im Alltag.“