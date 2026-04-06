Gewalt bei Kärntner Ostertanz: Drei Jugendliche verletzt

Am Ostersonntag eskalierte eine Auseinandersetzung bei einer Ostertanzveranstaltung in Lendorf (Bezirk Spittal). Wie die Polizei informiert, gab es dabei drei Verletzte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk Spittal mit zumindest zwei weiteren – derzeit unbekannten – Tatverdächtigen am Parkplatz drei Burschen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren verletzt haben. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist derzeit noch unklar, doch die Ermittlungen laufen. „Das 16-jährige Opfer wurde in das BPK Spittal an der Drau eingeliefert. Die Verletzungen des 17 und des 18-Jährigen wurden am Tatort versorgt“, so die Polizei abschließend.