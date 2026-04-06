Bauer bemerkt nächtlichen Waldbrand und handelt sofort

Ein Albtraum: Ein Bauer bemerkte am Sonntagabend, dass ganz in der Nähe seines Hauses ein Waldbrand ausgebrochen war. Er handelte rasch.

Am Ostersonntag bemerkte ein Landwirt gegen 23 Uhr in Oberwieting (Bezirk St. Veit an Glan) einen beginnenden Waldbrand – und das in unmittelbarer Nähe zu seinem Haus. Sofort schlug er Alarm und begann, den Brand gemeinsam mit seiner Familie einzudämmen. Als die verständigten Feuerwehren Wieting und Klein St. Paul am Brandort eintragen, mussten sie dank des beherzten Einschreitens der Familie nur noch die Glutnester löschen. „Vom Brand waren rund 100 qm Waldfläche betroffen“, so die Polizei abschließend.