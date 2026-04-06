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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann, der einen Waldbrand bekämpft.
Zwei Feuerwehren rückten aus, um den Waldbrand zu bekämpfen.
St. Veit an der Glan
06/04/2026
Gelöscht

Bauer bemerkt nächtlichen Waldbrand und handelt sofort

Ein Albtraum: Ein Bauer bemerkte am Sonntagabend, dass ganz in der Nähe seines Hauses ein Waldbrand ausgebrochen war. Er handelte rasch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Am Ostersonntag bemerkte ein Landwirt gegen 23 Uhr in Oberwieting (Bezirk St. Veit an Glan) einen beginnenden Waldbrand – und das in unmittelbarer Nähe zu seinem Haus. Sofort schlug er Alarm und begann, den Brand gemeinsam mit seiner Familie einzudämmen. Als die verständigten Feuerwehren Wieting und Klein St. Paul am Brandort eintragen, mussten sie dank des beherzten Einschreitens der Familie nur noch die Glutnester löschen. „Vom Brand waren rund 100 qm Waldfläche betroffen“, so die Polizei abschließend.

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