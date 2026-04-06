WK schlägt Alarm: Pass-Sperren treffen Oberkärnten hart

Die andauernde Sperre des Plöckenpasses sorgt in Oberkärnten weiter für Unmut. Ab morgen wird mit dem Nassfeldpass eine weitere Verbindungsstraße gesperrt. Die Wirtschaftskammer schlägt Alarm.

Die Wirtschaftskammer Kärnten (WK) warnt vor massiven Folgen für Oberkärnten: Durch die anhaltende Sperre des Plöckenpasses und die bevorstehende Schließung des Nassfeldpasses auf italienischer Seite ab 7. April fallen gleich zwei wichtige Nord-Süd-Verbindungen aus.

Auswirkungen spürbar

Laut WK-Präsident Jürgen Mandl sind die Auswirkungen bereits deutlich spürbar. Betriebe müssen auf alternative Routen ausweichen, was zu längeren Transportwegen, höheren Kosten

sowie zusätzlicher Unsicherheit führt. Auch Pendler sind betroffen und müssen erhebliche Umwege in Kauf nehmen.

©WKK I Helge Bauer WK-Präsident Jürgen Mandl kritisiert die andauernde Sperre des Plöckenpasses.

Tourismus und Wirtschaft unter Druck

Die beiden Passstraßen bilden zentrale Verbindungen zwischen Oberkärnten und Italien und sind damit essenziell für den grenzüberschreitenden Handel, den Tourismus sowie die regionale Wertschöpfung. Die Wirtschaftskammer fordert nun rasch nachhaltige Lösungen. Punktuelle Reparaturen würden nicht ausreichen – vielmehr brauche es eine langfristige Infrastrukturstrategie. Als mögliche Lösung bringt Mandl erneut eine Tunnelvariante am Plöckenpass ins Spiel, um künftig eine verlässliche Verbindung sicherzustellen.

Plöckenpass-Öffnung im Mai?

Dass der Plöckenpass dicht ist, ist keine Seltenheit. In den letzten Jahren war die Verbindungsstraße zwischen Kötschach-Mauthen und dem italienischen Paluzza in Friaul öfter gesperrt als geöffnet. Ende März hätte nach einer Sperre seit Mitte Jänner die Wiedereröffnung erfolgen sollen, doch erneute Felsstürze machten diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Als neues Freigabedatum ist nun der 18. Mai vorgesehen.

Plöckenpass als „Symbol für Stillstand“

Die FPÖ kritisiert die andauernde Sperre des Plöckenpasses scharf und warnt ebenfalls vor wirtschaftlichen Schäden für das Gailtal. In der Verantwortung sehen die Blauen die Landesregierung. „SPÖ und ÖVP lassen eine gesamte Region im Stich. Der Plöckenpass steht längst für mehr als nur eine gesperrte Straße – er ist zum Symbol für den Stillstand in Kärnten geworden“, betonen der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer und der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher und fordern eine „sichere und dauerhafte Lösung“.