Dienstag und Mittwoch werden zwei Tage, die Kärnten verändern werden. Nach 13 Jahren mit Peter Kaiser an der Spitze wird der Lavanttaler Daniel Fellner zum neuen Kärntner Landeshauptmann. 5 Minuten hat alle Details.

Die Landtagssitzung beginnt am Dienstag (7. April) um 9 Uhr, vorerst mit einer sogenannten „Aktuellen Stunde“. Erst danach schreiten die 36 Abgeordneten zur Wahl des neuen Landeshauptmannes, die Peter Kaiser von der Zuschauergalerie aus verfolgen wird. Eine mehr als ungewohnte Perspektive für ihn.

So viele Stimmen braucht Fellner

Daniel Fellner benötigt die absolute Mehrheit der in geheimer Wahl abgegebenen gültigen Stimmen. Anwesend muss zumindest die Hälfte der 36 Abgeordneten sein. Das bedeutet im Klartext, es müssen zumindest 18 Abgeordnete anwesend sein. Davon stellt die SPÖ allein aber schon 15. Weil die ÖVP (sieben Mandate) als Koalitionspartner mit Sicherheit auch im Saal bleibt, braucht Fellner zwölf Stimmen, um Landeshauptmann zu werden. Das ist gesetzt.

Auf Gratulationen folgt Regierungserklärung

Danach wird Marika Lagger-Pöllinger zur neuen Landesrätin gewählt und Günter Leikam zum Dritten Landtagspräsidenten. Nach Gratulationen für die neuen Landesspitzen wird Fellner als neuer Landeshauptmann zum Rednerpult schreiten und seine Regierungserklärung abgeben. Wie man aus Kreisen der Sozialdemokraten hört, sind dafür etwa 40 Minuten eingeplant. Danach wird diskutiert, rote (SPÖ), blaue (FPÖ), schwarze (ÖVP ) und gelbe (Team Kärnten) Redner werden Stellung beziehen.

Audienz in der Hofburg

Noch spannender wird für den neugewählten Kärntner Landeshauptmann der Mittwoch. Da geht es in aller Herrgottsfrüh nach Wien, wo er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden wird. Fellners Familie wird bei diesem prestigeträchtigen Termin in der Hofburg natürlich dabei sein. Es ist anzunehmen, dass vor, nach und zwischen all diesen Terminen jede Menge Platz für inoffizielle Gespräche sein wird. Fix ist jedenfalls, dass damit auch eine neue politische Zeitrechnung beginnt.

Das ist Daniel Fellner: Fellner (geboren am 19. Jänner 1977) absolvierte nach Volks- und Hauptschule in St. Andrä die HTL für Betriebstechnik in Wolfsberg, wo er 1997 maturierte. 1996 absolvierte er den Präsenzdienst und studierte danach an der Donau-Universität Krems und an der Universität Klagenfurt. Daniel Fellner arbeitete als Notfallsanitäter und später als Leitstellenleiter beim Roten Kreuz in Kärnten. Ab 2011 war er Landesgeschäftsführer der SPÖ. Außerdem war er erster Vizebürgermeister in St. Andrä, Stadtrat für Finanzen sowie Geschäftsführer der dortigen Infrastrukturgesellschaft. In der Landesregierung Kaiser II (ab 2018) war er für die Bereiche Gemeinden, Katastrophenschutz und Wasserwirtschaft zuständig. In der Landesregierung Kaiser III erhielt er im April 2023 zusätzlich das Bildungsreferat. Am 20. September 2025 wurde er am Parteitag der SPÖ Kärnten mit 96,39 Prozent der Stimmen als Nachfolger von Kaiser zum Landesparteiobmann gewählt. Daniel Fellner ist verheiratet, Vater dreier Kinder und sang in einem Chor. Und das ist in Kärnten ja schon fast die halbe Miete.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 09:12 Uhr aktualisiert