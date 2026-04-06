Serie von Waldbränden: Trockenheit in Kärnten spitzt sich zu

In Kärnten und Osttirol spitzt sich die Lage aufgrund der anhaltenden Trockenheit weiter zu: Seit Anfang März kam es zu mindestens sechs größeren Waldbränden. Und die Gefahr hält weiter an.

In der Nacht auf den Ostermontag bemerkte ein Bauer aus dem Bezirk St. Veit einen beginnenden Waldbrand – und zwar ganz in der Nähe seines Hauses. Kein Einzelfall, denn in den vergangenen Wochen kam es zu einer ganzen Reihe von Waldbränden in Kärnten. Betroffen waren etwa Magdalensberg, Feldkirchen in Kärnten, Radenthein und Winklern. Zum größten Einsatz kam es im Oberen Mölltal Ende März, wo rund 1,5 Hektar Wald in Flammen standen. Der Großeinsatz forderte 140 Florianis, die tagelang gegen das Feuer kämpften, bevor endlich „Brand aus“ gegeben werden konnte.

©tauernwetter.at In diesen Kärntner und Osttiroler Regionen ist die Waldbrandgefahr aktuell am höchsten.

Kärnten kämpft mit extremer Trockenheit

Einer der Gründe für die häufigen Brände ist die anhaltende Trockenheit. Wie Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter erklärt, war der März mit nur 19 Millimetern Niederschlag außergewöhnlich trocken: „Gegenüber dem Klimamittel der Periode 1991 bis 2020, das bei 53 Millimetern liegt, entspricht das einem Defizit von 64 Prozent. Vielerorts ist weniger als ein Drittel des üblichen Märzniederschlags gefallen.“ Generell blicken die Kärntnerinnen und Kärntner auf ein trockenes Winterhalbjahr zurück: Laut Kaufmann ist kärntenweit seit Oktober mehr als ein Drittel des üblichen Niederschlags ausgeblieben. „Besonders stark betroffen sind Osttirol und der Westen Oberkärntens, wo die Abweichung stellenweise bei minus 50 bis minus 60 Prozent liegt.“ Und eine Entspannung ist nicht in Sicht: Aktuelle Tendenzen deuten auf unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen in Kärnten und Osttirol im April hin.

©tauernwetter.at Der März 2026 fiel in Kärnten und Osttirol sehr trocken aus.

Feuer- und Rauchverbote

Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau hat bereits reagiert und mit Ende März ein Feuer- und Rauchverbot in waldnahen Gebieten erlassen. Verstöße werden mit hohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen geahndet. Auch in Villach wurde ein striktes Feuerverbot in Waldnähe erlassen.

Wird das Wasser in Kärnten knapp?

Doch die steigende Waldbrandgefahr ist nicht die einzige Konsequenz der aktuellen Trockenheit, mancherorts droht auch Wasserknappheit. Einzelne Kärntner Gemeinden haben bereits zum Wassersparen aufgerufen. Sinkende Quellschüttungen und niedrige Pegelstände verschärfen die Situation zusätzlich. Kaufmann erklärt, dass sich die fehlenden Niederschläge auch auf die Trinkwasserversorgung auswirken könnte: „Wenn es in den kommenden Wochen nicht über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten überdurchschnittlich viel regnet, sind im Laufe des Sommers in Teilen Kärntens und Osttirols weitere Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung nicht gänzlich ausgeschlossen.“