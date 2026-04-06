Am Ostersonntag (6. April) wurde im Kulturhaus Steuerberg traditionell aufgetanzt. Die Landjugend Steuerberg bat an diesem Tag zum Ostertanz. Über 1.500 Besucherinnen und Besucher feierten, tanzten und lachten ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Jungen Wernberger“ und die „DJs vom Lond“, die den Festsaal und das angebaute Zelt zum Beben brachten. Auch für das leibliche Wohl der Gäste war gesorgt. Die Landjugend Steuerberg unter Obmann Simon Scheiber und Landjugendleiterin Vivienne Furtenbacher hat einmal mehr ihr Organisationstalent unter Beweis gestellt und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Mit dabei waren neben Bürgermeister Werner Egger und Stadtrat Christoph Gräfling auch Musiker John Otti und Techniker Walter Spitzer.

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