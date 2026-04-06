„And the Oscar goes to …“: Melissa Naschenweng begeistert im Fernsehen

Am Karsamstag feierte "Herzklang – Zurück zu mir" im ORF Premiere. Alpenbarbie Melissa Naschenweng spielte darin ihre erste Hauptrolle. Ihre Fans zeigten sich begeistert, der Ruf nach einer Fortsetzung ist laut.

Dass Melissa Naschenweng auf der Bühne alle Herzen zufliegen, ist keine Neuigkeit. Doch vor Kurzem bewies der Schlagerstar, dass sie auch im Fernsehen durchaus überzeugt. Am Karsamstag (4. April) feierte „Herzklang – Zurück zu mir“ ORF-Premiere. In dem Heimatfilm spielte Naschenweng ihre erste Hauptrolle und viele Österreicherinnen und Österreicher ließen sich das nicht entgehen.

Auch jüngere Menschen schalteten ein

Seitens des ORF zeigte man sich mit den Einschaltquoten mehr als zufrieden: Im Durchschnitt sahen 454.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Film, was einem Marktanteil von 21 Prozent entspricht. Und wer denkt, dass Heimatfilme nur ältere Generationen interessieren, wurde am Samstag eines Besseren belehrt: Auch jüngere Zielgruppen schalteten „Herzklang“ ein. In der Kategorie der 12- bis 29-Jährigen wurde ein Marktanteil von 17 Prozent erzielt, bei den 12- bis 49-Jährigen waren es laut Angaben des ORF sogar 20 Prozent.

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„And the Oscar goes to …“

Doch nicht nur der ORF zog eine positive Bilanz, in den sozialen Medien lobten zahlreiche Naschenweng-Fans den Film und die schauspielerische Leistung der Alpenbarbie, die in dem Heimatfilm Sängerin Melanie spielt. „Melissa du hast soo super gespielt“, „Hab den Film gesehen und war begeistert“, „ein wunderschöner Heimatfilm“ – unter einem Facebook-Posting, in dem Melissa Naschenweng ihre Fans nach ihrer Meinung zu „Herzklang“ fragt, finden sich zahlreiche Kommentare wie diese. Auch die Naturbilder im Film haben den Zuschauerinnen und Zuschauern besonders gut gefallen. Und eine Followerin empfindet Naschenwengs Darstellung gar als oscarreif. Sie schreibt: „Ein echtes Highlight – mit so viel Herz und Ausstrahlung umgesetzt! Für mich ganz klar: And the Oscar goes to… dich!“.

Fortsetzung folgt?

Auch der Ruf nach einer Fortsetzung wird immer wieder laut. „Fortsetzung wünschenswert“, schreibt etwa ein Follower und „Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung“ wird mehr als ein paar Mal kommentiert. Dieser Wunsch könnte tatsächlich bald Wirklichkeit werden: Medienberichten zufolge laufen bereits die Verhandlungen für Teil 2.

Über „Herzklang – Zurück zu mir“: In „Herzklang“ geht es um Schlagersängerin Melanie (Melissa Naschenweng), die trotz erfolgreicher Karriere an ihrem Weg im Showbusiness zweifelt. Nachdem sie auch noch von ihrem Freund betrogen wird, nimmt der Wunsch nach Veränderung überhand und Melanie tritt die Flucht in ihre Heimat Kärnten an. Dort hilft sie ihrer Großmutter auf deren Almwirtschaft und findet schließlich zu sich selbst zurück – und zu einem Kärntner Nationalpark-Ranger (Ferdinand Seebacher). Am Ende steht Melanie vor der schweren Entscheidung: alte Heimat und neue Liebe oder doch zurück ins Rampenlicht?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 13:55 Uhr aktualisiert