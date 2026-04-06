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/ ©Pixabay/ Royber99
Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Wald.
Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau rückte mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus.
Spittal an der Drau
06/04/2026
Feuerwehreinsatz

Kurioser Unfall in Spittal: PKW rollte fahrerlos in Hausfassade

In Spittal rollte ein fahrerloser PKW über die Bundesstraße und krachte in ein Gerüst. Die Feuerwehr sicherte das Auto.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)

Ein vermeintlich sicher abgestellter PKW hat in Spittal an der Drau für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gesorgt, nachdem er sich auf einem Parkplatz selbstständig gemacht hatte. Das fahrerlose Fahrzeug rollte unkontrolliert über die gesamte Bundesstraße und kam erst auf der gegenüberliegenden Seite zum Stillstand, als es frontal gegen ein dort aufgestelltes Fassadengerüst prallte.

23 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau rückte umgehend mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus, um die Unfallstelle zu sichern. Vor Ort schoben die Einsatzkräfte den Wagen händisch von der Fassade weg zurück auf den ursprünglichen Parkplatz, wo er provisorisch gegen ein erneutes Wegrollen gesichert wurde.

Gerüst wurde beschädigt

An dem betroffenen Gerüst entstand nach ersten Einschätzungen nur ein leichter Sachschaden. Neben der Feuerwehr war auch eine Streife der Polizei vor Ort. Personen kamen bei dem kuriosen Zwischenfall nicht zu Schaden.

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