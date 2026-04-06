WAC verflucht? Kenia-Fans drohen mit „Medizinmann“

Als wäre alles nicht schon traurig genug: Cupsieger Wolfsberg schlingert unaufhaltsam in den sportlichen Untergang. Die Zahlen sieht ja jeder: Neo-Coach Ismail Atalan konnte das Abstiegsgespenst aus dem Lavanttal nicht fernhalten. Im Gegenteil ist der Trainer noch erfolgloser als Peter Pacult, den er nach nur 31 Tagen abgelöst hatte.

Ogam bleibt außen vor

Ein Punkteschnitt von 0,46 sagt alles und sucht in Fußball-Europa wohl seinesgleichen. Wer trotz so eines Chaos und Abwärtstrends als Spieler bei einem Vorletzten immer noch nicht zum Zuge kommt, sollte sich wohl Gedanken machen. Doch Ryan Ogam bleibt außen vor. Der Kenianer, der einst unter großem Botschafts-Brimborium als Neuzugang vorgestellt wurde, stand nicht mal im Profi-Kader und ist selbst jetzt offenbar kein Thema bei Atalan. Stattdessen kickt der Nationalspieler für die Amateure. Und das macht seine Fans in der Heimat richtig wütend.

„Mein Medizinmann im Dorf überarbeitet sich“

Immer wieder fluten kenianische Ogam-Anhänger die WAC-Kanäle in den sozialen Netzwerken mit teils ironischen, hämischen und gar verfluchenden Kommentaren. Und das gerne nach der stets nächsten, inzwischen obligatorisch anmutenden Niederlage unter dem planlos wirkenden Atalan. „Kein Ogam, kein Sieg, mein Medizinmann im Dorf überarbeitet sich“, kommentiert einer stellvertretend, was man in Ostafrika vom WAC nach der Euphorie im Zuge der Verpflichtung mittlerweile so hält. Ein anderer „bestätigt“ fast: „Kenianer haben dieses Team verhext.“

„Er ist ein lieber Junge“

Apropos. Beim kenianischen Nationalteam weilte Ogam nun, traf gar im Test gegen Estland zum 1:1 (Endstand 5:6 n.E.). Doch in Wolfsberg wartet nach der Rückkehr weiter nur die Regionalliga auf den Stürmer, wo er in fünf Einsätzen dreimal traf. „Er ist ein lieber Junge mit einer guten Einstellung“, sagt Nema Rnic, Coach der Jungwölfe, gegenüber 5 Minuten. „Was mit der Kampfmannschaft ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur über die Amateure sprechen“, setzt er fort. Befriedigen wird das die Fans aus Kenia sicher nicht.