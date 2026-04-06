Kärntner soll mit gefälschter Unterschrift Geld erschlichen haben

Ein Mann soll eine Firma in Wolfsberg mit einer gefälschten Unterschrift getäuscht und finanziell geschädigt haben. Nun startet der Prozess wegen schweren Betrugs am Landesgericht Klagenfurt.

Knapp drei Jahre nach dem eigentlichen Vorfall muss sich am kommenden Freitag ein Mann vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt schwer: Es geht um schweren Betrug in einem Fall, der seinen Ursprung im Lavanttal hat.

Hoher finanzieller Schaden

Die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt erklärt, dass es sich um einen Fall handelt, der im Juli 2023 in Wolfsberg seinen Lauf nahm. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Verantwortlichen einer Kapitalgesellschaft gezielt getäuscht zu haben. Das Mittel zum Zweck soll dabei eine wertlose Bürgschaftserklärung gewesen sein. Besonders dreist: Der Mann soll das Dokument nicht nur mit einem fremden Namen unterzeichnet, sondern damit erfolgreich eine Erhöhung seines finanziellen Verfügungsrahmens erwirkt haben. Die betroffene Gesellschaft vertraute offenbar auf die Echtheit und gewährte den erweiterten Spielraum, wodurch laut Anklage ein entsprechender finanzieller Schaden entstand.

Zeitfenster von knapp zwei Stunden

Am Freitagvormittag wird unter dem Vorsitz von Richterin Michaela Sanin geklärt, ob sich die Vorwürfe erhärten. Das Gericht hat für die Verhandlung, die um 8:30 Uhr beginnt, ein Zeitfenster von knapp zwei Stunden anberaumt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 16:15 Uhr aktualisiert