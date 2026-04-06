Rätsel um „zugefrorene“ Kärntner Seen auf Satellitenbildern

Veraltete Satellitenbilder zeigen Kärntens Seen im tristen Grau statt Sommerblau. Trotz eines charmanten Briefs an Google durch die Region Villach warten Urlauber weiter auf das gewohnte Türkis.

Wer derzeit online seinen Sommerurlaub an den Kärntner Gewässern plant, reibt sich beim Blick auf die Satellitenbilder verwundert die Augen. Während die Umgebung des Ossiacher und Faaker Sees in saftigem Grün und sommerlichem Goldbraun erstrahlt, präsentieren sich die Wasserflächen auf Google Maps und Google Earth in einem tristen, winterlichen Grau. Es wirkt fast so, als läge selbst im Hochsommer eine dichte Eis- oder Schneeschicht über dem Badewasser.

Verwirrung bei Urlaubern

Die Diskrepanz zwischen der realen Sommeridylle und der digitalen Darstellung sorgt bei Reisenden regelmäßig für Stirnrunzeln. Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach, bestätigte die Irritation gegenüber dem ORF: „Es rufen uns Gastgeber an, die sagen, unsere Gäste haben das gesehen […] Wir haben keine Gäste deswegen verloren, aber wir sind Perfektionisten und wollen natürlich gerne haben, dass das in Ordnung ist.“

©Montage: GoogleEarth Auch der Ossiacher See ist „zugefroren“.

Augenzwinkern in Richtung Google

Um den digitalen „Wintereinbruch“ zu beenden, hat Overs bereits Initiative ergriffen und sich in einem Brief direkt an die Österreich-Chefin von Google gewandt. Trotz der charmanten Aufforderung, das Bildmaterial zu aktualisieren, blieb eine Reaktion des Tech-Giganten bislang aus. Auch auf Nachfrage von 5 Minuten war der Tourismuschef für ein weiteres Update zur aktuellen Situation vorerst nicht erreichbar. Wann die Nutzer wieder das charakteristische Türkisblau auf ihren Bildschirmen sehen dürfen, bleibt unklar. Google aktualisiert seine Daten meist in unregelmäßigen Zyklen, die stark von der jeweiligen Region abhängen. Bis dahin müssen sich Web-Nutzer wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass Kärntens Seen zumindest virtuell eine „Eiszeit“ durchleben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 16:53 Uhr aktualisiert