Herdplatte laufen lassen: Feuerwehreinsatz in Kärntner Altersheim

Eine vergessene Plastikverschraubung auf einer Herdplatte löste einen Feuerwehreinsatz in einem Kärntner Seniorenheim aus.

Da die Gefahr frühzeitig erkannt wurde, war ein aktives Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich.

Da die Gefahr frühzeitig erkannt wurde, war ein aktives Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich.

Am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesach zu einem Brandeinsatz in einem Pflegeheim alarmiert. Um 22:31 Uhr hatte dort die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst und die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Plastikverschraubung begann zu schmelzen

Bei der anschließenden Lageerkundung durch die Einsatzleitung konnte die Ursache für den Alarm schnell im betroffenen Bereich lokalisiert werden: Eine auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessene Plastikverschraubung hatte begonnen zu schmelzen, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte.

Eingreifen nicht mehr notwendig

Da die Gefahr frühzeitig erkannt wurde, war ein aktives Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich. Nach Abschluss der Kontrolle konnte die FF Friesach, die gemeinsam mit der Polizei vor Ort war, den Einsatz beenden und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.