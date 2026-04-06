Stauwarnung: Verzögerungen auf der A10 vor dem Knoten Spittal möglich

Autofahrer auf der Tauernautobahn (A10) benötigen phasenweise etwas mehr Zeit. Aufgrund der umfassenden Sanierungsarbeiten im Wolfsbergtunnel kommt es vor dem Knoten Spittal – Millstätter See immer wieder zu Verzögerungen. In Fahrtrichtung Salzburg sorgte die veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich bereits heute schon für eine erhebliche Verkehrsüberlastung, die Rede war von einem Zeitverlust von etwa 50 Minuten. Um den Engpass zu umfahren, wird empfohlen, die Autobahn bereits bei Paternion/Feistritz zu verlassen und auf die B100 Drautalstraße auszuweichen, weitere Verlangsamungen sind durchaus möglich.