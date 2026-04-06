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Das Bild zeigt einen Stau auf 5min.at.
In Fahrtrichtung Salzburg sorgte die veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich bereits heute schon für eine erhebliche Verkehrsüberlastung.
Kärnten
06/04/2026
Stau auf der A10

Stauwarnung: Verzögerungen auf der A10 vor dem Knoten Spittal möglich

Geduldsprobe auf der A10: Sanierungsarbeiten im Wolfsbergtunnel führten heute bereits zu massiven Staus.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Autofahrer auf der Tauernautobahn (A10) benötigen phasenweise etwas mehr Zeit. Aufgrund der umfassenden Sanierungsarbeiten im Wolfsbergtunnel kommt es vor dem Knoten Spittal – Millstätter See immer wieder zu Verzögerungen. In Fahrtrichtung Salzburg sorgte die veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich bereits heute schon für eine erhebliche Verkehrsüberlastung, die Rede war von einem Zeitverlust von etwa 50 Minuten. Um den Engpass zu umfahren, wird empfohlen, die Autobahn bereits bei Paternion/Feistritz zu verlassen und auf die B100 Drautalstraße auszuweichen, weitere Verlangsamungen sind durchaus möglich.

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