Während Veranstaltung: Mehrere Autos auf Parkplatz mutwillig beschädigt

In der Nacht auf den 6. April 2026 wurden auf dem Parkplatz vor dem Werkskulturhaus in Klein St. Paul mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

In der Nacht zum 6. April 2026 kam es zwischen 20 Uhr und 7 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Werkskulturhaus in Klein St. Paul zu mehreren Sachbeschädigungen. Während bzw. nach einer dort stattfindenden Veranstaltung zerkratzte eine unbekannte Täterschaft mehrere geparkte Pkw. Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – an die Polizeiinspektion Klein St. Paul unter der Telefonnummer 059133-2124 erbeten.