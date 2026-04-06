3 Millionen Aufrufe: Kärntner Osterbrauch geht viral

Viraler Brauch: Ein Clip von Michelle Pippan beim traditionellen Osterschießen in Techelsberg begeistert Millionen auf Social Media und rückt die Kärntner Tradition ins Rampenlicht.

Ein traditionsreicher Osterbrauch aus der Gemeinde Techelsberg hat am vergangenen Wochenende die digitale Welt im Sturm erobert. Was über Jahrzehnte hinweg eine lokale Besonderheit war, begeistert nun ein Millionenpublikum auf Social Media.

Fast 20.000 Likes auf Instagram

Der Auslöser für den digitalen Hype ist ein Clip der Kärntner Influencerin Michelle Pippan. Die Aufnahmen, die in ihrer Heimatgemeinde Techelsberg entstanden sind, zeigen die 33-Jährige beim traditionellen Osterschießen mit sogenannten „Milchkondeln“. Die Resonanz ist gewaltig: Allein auf Instagram verzeichnet das Video bereits mehr als drei Millionen Aufrufe. In den Kommentarspalten findet sich massenweise positives Feedback der User, die insbesondere die aktive Teilnahme der Influencerin am Brauchtum loben.

41 Jahre Tradition

Hinter dem viralen Moment steht die Brauchtumsgruppe Techelsberg, die dieses spezifische Schießen bereits seit über vier Jahrzehnten pflegt. Obmann Thomas Dollenz zeigt sich erfreut über die enorme Reichweite. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, sieht er darin eine Bestätigung für die Arbeit des Vereins: „Michelle war letztes Jahr schon bei uns dabei, auch heuer wieder. Wie gut die Videos angenommen werden, zeigt einfach, wie positiv unsere Bräuche ankommen“

Lärm gegen böse Geister

Die Wurzeln dieser Lärmtradition reichen weit zurück und vereinen unterschiedliche Bedeutungen. Ursprünglich dienten die lautstarken Böllerschüsse als Ehrensalut oder Begrüßung, sollten aber durch „Blitz und Donner“ auch böse Geister vertreiben. Im christlichen Kontext hat sich der Brauch fest etabliert, um die Auferstehung Jesu Christi und den damit verbundenen Sieg über den Tod lautstark zu verkünden.