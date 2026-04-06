Bis zu 24 Grad: In Kärnten bleibt es auch am Dienstag richtig warm

Ostern ist vorbei, der Frühling bleibt: Kärnten darf sich am Dienstag auf strahlenden Sonnenschein und bis zu 24 Grad freuen.

Nach den Osterfeiertagen kehrt in Kärnten wieder der Alltag ein – doch das Wetter macht den Übergang besonders leicht. Die Rückkehr zur Routine wird von ungewöhnlich milden Temperaturen und viel Sonnenschein begleitet.

Strahlender Sonnenschein am Dienstag

Der Dienstag präsentiert sich landesweit von seiner besten Seite. Während sich im Osten zu Beginn noch vereinante Hochnebelfelder halten können, lösen sich diese rasch auf und machen Platz für einen nahezu wolkenlosen Himmel. Regional sorgt mäßiger Nordwind für eine leichte Brise, die die milden Luftmassen verteilt. Die Thermometer klettern auf Werte zwischen 19 und 24 Grad.

Im Gebirge wird es lebhaft

Besonders in den Gebirgslagen zeigt sich das Wetter stabil, wie die Meteorologen bestätigen: „Von den Karawanken über die Sau- bis zur Koralm kann sich in der Früh unterhalb von rund 1700 Metern Hochnebel halten, welcher sich am Vormittag jedoch rasch lichten sollte“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Wanderer und Outdoor-Begeisterte sollten jedoch auf den Wind achten: Der Nord- bis Nordwestwind frischt im Tagesverlauf mäßig auf, in den nördlichen Gebirgsgruppen kann er laut Geosphere Austria sogar lebhaft ausfallen.