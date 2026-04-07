Kärntner Gesangsverein trauert um „ehrlichen Sangesbruder“ und Leiter

Ein großer Kärntner Chorleiter, Komponist und Sänger ist nicht mehr. Gerd Fugger verstarb 1m 6. April 2026 im Alter von 78 Jahren. Vor allem beim Männergesangsverein Velden (MGV) hinterlässt er eine große Lücke. In einem Nachruf schreiben seine Kameraden: „Mit tiefer Trauer und großer Dankbarkeit blicken wir auf das Leben eines Menschen zurück, der unseren Verein über Jahrzehnte hinweg geprägt, getragen und bereichert hat.“

Vom Aushilfssänger zum Dirigenten

Bereits 1970 gab es erste Anknüpfungspunkte zwischen Gerd Fugger und dem MGV Velden, nämlich als der Chor bei Fuggers Hochzeit mit Wilma sang. „Was damals als feierlicher Moment begann, entwickelte sich Jahre später zu einer außergewöhnlichen und prägenden Lebensaufgabe“, so der MGV. 1983 unterstützte er den Chor erstmals sängerisch, was zunächst als vorübergehende Hilfe bei der 100-Jahr-Feier gedacht war. Doch bereits ein Jahr später kam es zu einem Wendepunkt: „Beim 40. Geburtstag des damaligen Obmannes Sepp Tschebull ließ Gerd Fugger sein außergewöhnliches Talent als Dirigent aufblitzen – ein Moment, der die Zukunft des Chores nachhaltig verändern sollte“, heißt es seitens des Vereins.

Tausendsassa Gerd Fugger

Von 1985 bis zum 6. Jänner 2024 stand Gerd Fugger als Chorleiter an der Spitze des MGV Velden und wurde damit zum längstdienenden Chorleiter in der 143-jährigen Vereinsgeschichte. In diesen 38 Jahren leitete er beeindruckende 3.280 Proben und Auftritte, wie der MGV erklärt – „ein eindrucksvolles Zeugnis seiner Hingabe, seiner Disziplin und seiner unermüdlichen Einsatzfreude“. Auch als Solist trat Gerd Fugger immer wieder auf, zudem komponierte er auch. Insgesamt schuf der Musiker 28 Eigenkompositionen, darunter heitere und besinnliche Kärntnerlieder, Abschiedsweisen sowie Advent- und Weihnachtslieder, vielfach vertont nach Texten von Valentin Reichmann. „Seine Werke sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil des Liedgutes des MGV Velden und werden sein musikalisches Vermächtnis lebendig erhalten“, ist man beim Verein überzeugt.

©zVg Gerd Fugger war nicht nur Sänger, sondern auch Dirigent und Komponist.

Hohe Auszeichnungen

Für sein außergewöhnliches Wirken wurde Gerd Fugger vielfach geehrt. Neben Auszeichnungen durch den MGV Velden, den Kärntner Sängerbund, den Chorverband Österreich, die Kärntner Landsmannschaft und das Kärntner Bildungswerk erhielt er im Februar 2024 vom Land Kärnten die höchste Würdigung: den Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten.

Lehrer, Direktor, Papa, Opa

Doch nicht nur die Musik, auch der Fußball zählte zu Gerd Fuggers Leidenschaften. Beruflich war er zunächst als Lehrer tätig, bevor er 1988 die Leitung der Volksschule Köstenberg übernahm. 2000 wurde er schließlich zum Oberschulrat ernannt, im Jahr 2003 trat er in den wohlverdienten Ruhestand ein, in dem er sich ganz seiner Familie und seinen zahlreichen Interessen widmete. Gemeinsam mit seiner Frau Wilma hat er zwei Kinder, Erwin und Ulrike, die ihm bereits drei Enkelkinder geschenkt haben, nämlich Alisa, Edith und Heimo.

Schwere Diagnose

Im Herbst 2022 erhielt Gerd Fugger eine schwere Diagnose, die er mit „bewundernswerter Würde“ annahm, wie der MGV berichtet: „Mit unerschütterlichem Willen kämpfte er weiter und konnte noch bedeutende Projekte verwirklichen.“ Dazu zählen etwa das Konzert zum 140-jährigen Jubiläum mit Kalenderpräsentation und CD-Aufnahme. Auch die Ernennung zum Ehrenchorleiter durfte er noch bewusst erleben.

Ein letzter musikalischer Geburtstagsgruß

Am 14. März feierte Gerd Fugger seinen allerletzten Geburtstag, zu dem ihm der MGV Velden noch persönlich gratulierte. Am 6. April 2026 schloss der Musiker seine Augen für immer. In seinem Gesangsverein wird er unvergessen bleiben: „Der MGV Velden verneigt sich in tiefem Respekt vor einem großen Menschen – vor einer charismatischen und inspirierenden Führungspersönlichkeit, einem treuen Kameraden, einem ehrlichen Sangesbruder und einem wahren Freund.“