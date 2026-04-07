WAC trennt sich von Cheftrainer Atalan – nach neun Niederlagen

Erneutes Trainer-Aus beim WAC: Nach nur fünf Monaten und einer nicht allzu rosigen Bilanz muss Ismail Atalan den Hut nehmen. Über seinen Nachfolger wird bereits spekuliert.

Dass sich der WAC in der Krise befindet, ist ein offenes Geheimnis. Immer größer wurde mit den ausbleibenden Punkten auch die Unzufriedenheit mit Cheftrainer Ismail Atalan. Wie mehrere Medien nun bekannt gaben, wurden nun Konsequenzen gezogen: Der WAC trennt sich nach nur fünf Monaten von Atalan.

Vom Cupsieger zum Tabellenende

Eigentlich wäre der im November 2025 geschlossene Vertrag zwischen dem WAC und Cheftrainer Atalan noch bis 2027 gelaufen, doch nach nur einem Sieg in 13 Pflichtspielen wurde ein Schlussstrich gezogen. Aktuell befinden sich die Lavanttaler auf dem vorletzten Tabellenplatz, nur vier Punkte vor Schlusslicht Blau-Weiß Linz – und das, obwohl die Wölfe im Vorjahr noch den Cupsieg geholt haben.

Nachfolgegerüchte

Wer Atalan als Cheftrainer nachfolgen wird, ist derzeit noch nicht offiziell bekannt, laut einem Bericht der Kronen-Zeitung soll Thomas Silberberger, der sich erst vor zwei Wochen von der Admira getrennt hat, bereits in den Startlöchern stehen. Fest steht jedenfalls, dass die Lavanttaler Wölfe nach Kühbauer, Pacult und nun Atalan bereits den dritten Trainerwechsel in einer Saison mitmachen müssen.