Energie-Papst Benigni in Kärnten: So steht es um die Energieversorgung

Am Donnerstag treffen nationale Experten in Klagenfurt zusammen. Die zentrale Frage der 3. Kärntner Zukunftsgespräche: Ist unser Stromnetz sicher und bleibt die Energie für den normalen Haushalt überhaupt noch bezahlbar?

Bei den letzten Zukunftsgesprächen stand der Tourismus im Fokus - jetzt soll Benigni das Thema Energie in den Mittelpunkt rücken

Bei den letzten Zukunftsgesprächen stand der Tourismus im Fokus - jetzt soll Benigni das Thema Energie in den Mittelpunkt rücken

Klagenfurt bereitet sich auf einen brisanten Abend vor. Am 9. April finden in der Droneberger Eventlocation die 3. Kärntner Zukunftsgespräche statt. Und die Sorgen der Kärntner sind real: Schwankende Preise am Weltmarkt und die latente Angst vor Versorgungsengpässen prägen die Schlagzeilen. Das Freiheitliche Bildungsinstitut und der Freiheitliche Landtagsklub holen deshalb eine Riege an Experten nach Klagenfurt, die sonst nur auf internationalem Parkett oder in den Chefetagen der Energiekonzerne anzutreffen sind.

Insider-Einblicke vom Strategen

Das Highlight des Abends ist das Impulsreferat von Mag. Johannes Benigni. Der Direktor der weltweit agierenden JBC Energy GmbH gilt als einer der einflussreichsten Analysten für globale Energiemärkte. Wenn Benigni spricht, hört die Branche genau hin. In Klagenfurt wird er die Karten auf den Tisch legen: Woher kommt unsere Energie in fünf Jahren? Wie sehr hängen wir noch von Importen ab? Und vor allem: Was bedeutet das für den Preis an der Zapfsäule und auf der Stromrechnung?

Geballte Expertise auf dem Podium

Die anschließende Diskussionsrunde vereint die entscheidenden Akteure aus Infrastruktur, Wirtschaft und Politik an einem Tisch. Unter der Moderation von Christoph Pöchinger debattiert DI Mag. Gerhard Christiner, technischer Vorstand der Austrian Power Grid (APG) und damit oberster Hüter der österreichischen Netzstabilität, über die Herausforderungen der Energiewende. Die industrielle Perspektive und die Forderung nach Wettbewerbsfähigkeit bringt Mag. Judith Obermayr-Schreiber von der Industriellenvereinigung ein, während DI Johannes Srajer, CEO der Blackvolt Energy GmbH, technologische Lösungswege durch moderne Speichersysteme aufzeigt. Die politische Flanke wird durch den freiheitlichen Klubobmann Erwin Angerer sowie den Nationalratsabgeordneten Mag. Paul Hammerl besetzt, die die strategische Ausrichtung für ein energieautarkes Kärnten und notwendige Entlastungen für die Bürger thematisieren.

Warum dieser Abend für Kärnten entscheidend ist

Die „Kärntner Zukunftsgespräche“ haben sich zum Ziel gesetzt, komplexe Themen wie die Energiewende aus der Theorie in den Alltag der Menschen zu holen. Es geht nicht nur um abstrakte Gigawattstunden, sondern um die Frage, wie Kärnten als Tourismus- und Wirtschaftsstandort überleben kann, wenn die Energiekosten zur Existenzfrage werden.

Termin 3. Kärntner Zukunftsgespräche: Wann : Donnerstag, dem 9. April 2026, ab 19 Uhr

: Donnerstag, dem 9. April 2026, ab 19 Uhr Wo: Droneberger Eventlocation in Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert