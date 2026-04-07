Liveticker: Fellner wird heute zum Kärntner Landeshauptmann gewählt

Am heutigen Dienstag (7. April) wählt der Landtag Daniel Fellner zum neuen Kärntner Landeshauptmann. Wir haben die wichtigsten Infos im Liveticker für euch.

Ab 10 Uhr wird heute, am 7. April 2026, in Kärnten politische Geschichte geschrieben. In der Landtagssitzung wird Daniel Fellner (SPÖ) zum neuen Landeshauptmann gewählt werden. Aufgrund der SPÖ/ÖVP-Koalition kann die Wahl Fellners schon vorab als gesichert betrachtet werden, zumal es nicht einmal einen Gegenkandidaten gibt. Die Funktion als Landeshauptmann soll er voraussichtlich bis zu den regulären Landtagswahlen 2027 behalten. Er folgt damit dem langjährigen Landeshauptmann Peter Kaiser nach, der Ende März nach 13 Jahren an der Spitze des Landes zurückgetreten ist.

Weitere Neuerungen in Kärntens Politlandschaft

Doch die Wahl Fellners ist nicht die einzige politische Änderung, die heute vonstatten gehen wird. Nach der Landeshauptmannwahl wird die ehemalige Lendorfer Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger zur neuen SPÖ-Landesrätin gewählt werden. Außerdem werden ein neuer dritter Landtagspräsident sowie eine neue Abgeordnete bestimmt. In unserem Liveticker bist du über die aktuellen Entwicklungen sofort informiert.