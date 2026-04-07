Nach Atalan-Abgang: Das ist der neue WAC-Trainer

Nachdem gestern bekannt geworden ist, dass sich der WAC von Cheftrainer Ismail Atalana getrennt hat, steht nun bereits fest, wer ihm an der Spitze des Wolfsrudels nachfolgen wird.

Bei den Lavanttaler Wölfen hat sich in den letzten 24 Stunden einiges getan: Nach der Trennung von Cheftrainer Ismail Atalan präsentiert der Wolfsberger AC bereits den Nachfolger. Thomas Silberberger übernimmt ab sofort das Kommando und er hat eine klare Mission: den WAC in der Bundesliga halten.

Abstiegsangst als Auslöser

Die Entscheidung für den Abschied von Atalan fiel laut Verein am späten Ostermontag. Präsident Dietmar Riegler zog nach der anhaltenden Negativserie die Reißleine. Zuletzt lief bei den Lavanttalern kaum noch etwas rund, unter Atalan verzeichneten die Wölfe nur einen Sieg in 13 Pflichtspielen. Die Folge war akute Abstiegsgefahr, die nun wohl zum dritten Trainerwechsel in dieser Saison geführt hat. Nach Pacult und Kühbauer musste nun eben auch Atalana gehen.

Erstes Training schon heute

Mit Silberberger holt sich der WAC einen Mann, der weiß, wie man Mannschaften stabilisiert. Der 52-Jährige arbeitete lange bei der WSG Tirol und führte den Klub von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Zuletzt stand er bei Admira Wacker unter Vertrag und verpasste den Aufstieg nur knapp. Viel Zeit zum Feiern seines neuen Amts bleibt ihm nicht: Bereits am heutigen Dienstag (7. April) leitet Silberberger sein erstes Training in der Lavanttal Arena.