Nazi-Eklat bei Kärntner Ostertanz: „Ich finde es erschreckend …“

Ein Ostertanz in Kärnten endete in einem Skandal. In einer Fotobox zeigte ein Jugendlicher den Hitlergruß – und zwar während er eine junge Frau küsste. Die Veranstalter haben bereits reagiert.

Was eine lustige, traditionelle Feier hätte werden sollen, endete mit einem bitteren Nachgeschmack. Beim Ostertanz einer Kärntner Landjugend im Bezirk Völkermarkt fand es ein Jugendlicher wohl „witzig“, in der Fotobox den Hitlergruß zu zeigen und sich dabei ablichten zu lassen – während er eine junge Frau küsst. Ein anderer hält zwei Stinkefinger in die Kamera, daneben küsst sich noch ein Paar. Das Bild wurde an klagenfurt_elite gespielt, wobei die zuschickende Person klare Worte fand: „Ich finde es erschreckend, dass es 2026 IMMER NOCH solche Vorfälle gibt.“

Landjugend distanziert sich

Auch die veranstaltende Landjugend zeigte sich auf Anfrage von 5 Minuten betroffen: „Wir als Landjugend distanzieren uns klar und ausdrücklich von derartigen Handlungen“, erklären sie in einer Stellungnahme. Wie es dazu kommen konnte, erklären sich die Veranstalter wie folgt: „Zum Zeitpunkt der Aufnahme war offenbar kein Mitglied unseres Teams bei der Fotobox anwesend. Grundsätzlich werden solche Vorfälle bei uns konsequent gehandhabt: Auffällige Gäste werden der Security gemeldet und in weiterer Folge von der Veranstaltung ausgeschlossen.“

Polizei ist informiert

Der „dumme Schmäh“ dürfte wohl ein Nachspiel haben. Die Landjugend steht laut eigenen Angaben bereits im Kontakt mit der Polizei, da mit dem Zeigen des Hitlergrußes gegen das Verbotsgesetz verstoßen wurde. Aktuell warte man auf die Fotobox-Bilder, um den Vorfall weiter aufklären zu können und entsprechende Schritte einzuleiten. Auch wolle man dafür sorgen, dass solche Vorfälle sich nicht wiederholen: „Für nächstes Jahr werden wir unseren Mitgliedern vor Veranstaltungsbeginn nochmals mitteilen, dass insbesondere bei der Fotobox darauf zu achten ist, solche Fälle zu unterbinden.“ Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Bei einem Ostertanz im Vorjahr sorgte ebenfalls ein Bild für Empörung, bei dem sogar vier Jugendliche den Hitlergruß in einer Fotobox gezeigt hatten.

Scharfe Kritik seitens der Grünen

Auch die Grünen Kärntens reagieren auf den Vorfall und zeigen sich empört: „Pünktlich zum Start der Frühlingsfeste taucht auch der Hitlergruß wieder auf. Ein alarmierendes Zeichen dafür, dass die Ideologie der NS-Zeit und ihre Symbole noch längst nicht Geschichte sind“, betont Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Sie stellt klar: „Der Hitlergruß ist kein harmloser Streich und kein jugendlicher Ausrutscher. Wer ihn zeigt, verherrlicht ein menschenverachtendes Regime und tritt die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus mit Füßen.“ Abschließend betont sie: