Große Wut nach Vandalismus zu Ostern: „War es das wert?“

Das Osterhaufenheizen hat in Kärnten bekanntlich Tradition. Im Normalfall wird das Osterfeuer lange vorher auf einer sicheren Fläche geplant und angemeldet. In Kappel am Krappfeld ging es heuer anders zu. Anscheinend dürften sich einige den „Spaß“ gemacht haben, mitten auf der Straße ein Osterfeuer anzuzünden. Eine Kärntnerin macht ihrem Frust darüber nun in den sozialen Medien Luft. Denn was sich rund um das Osterfeuer noch zusätzlich abgespielt haben soll, hat mit „jugendlichem Leichtsinn“ nichts mehr zu tun.

Vandalismus statt Tradition

„Ihr parkt mit euren Mopeds und Autos die Äcker der Bauern zu, verstellt den Radweg und beschädigt öffentliches sowie privates Eigentum“, klagt die Kärntnerin. So wurde etwa ein Mistkübel heruntergerissen und ein Verkehrsschild in einen Acker geworfen, wie die mitgeposteten Fotos zeigen. Auch sind auf der Straße deutliche Brandflecken zu sehen. Da hört sich für die Kärntnerin verständlicherweise der Spaß auf: „Wir haben das Hofkreuz mit viel Liebe privat restauriert, und die Gemeinde hat den Radweg neu asphaltiert. Und was macht ihr? Ein Osterfeuer mitten auf der Straße – mit Gummiabrieb auf dem neuen Asphalt.“

Kein Verständnis

Sie wendet sich in ihrem Posting direkt an die Verursacher der Schäden und fragt: „War es das wert? Hat es euch wirklich Freude bereitet?“ Weiters betont die Kärntnerin, dass sie durchaus Verständnis dafür habe, dass sich Jugendliche treffen und gemeinsam Zeit verbringen. „Aber wenn ihr euch dabei nicht benehmen könnt, dann braucht ihr euch bitte nicht wundern, wenn dieses Verständnis irgendwann aufhört“, findet sie abschließend klare Worte.