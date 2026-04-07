Kärntner Seniorenresidenz insolvent: Passiva in Millionenhöhe

Über die Seniorenresidenz Ornbau GmbH in Völkermarkt wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Laut Antrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 3,5 Mio. Euro. Eine Sanierung ist geplant.

Gegenstand des Unternehmens ist laut Firmenbuch die Errichtung und der Betrieb eines Seniorenheims. Der tatsächliche Unternehmensgegenstand erstreckt sich auch auf den Handel mit Fenster, Türen und Wintergärten.

Gegenstand des Unternehmens ist laut Firmenbuch die Errichtung und der Betrieb eines Seniorenheims. Der tatsächliche Unternehmensgegenstand erstreckt sich auch auf den Handel mit Fenster, Türen und Wintergärten.

Über das Vermögen der Seniorenresidenz Ornbau GmbH in Völkermarkt wurde ein

Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Dies berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag. Es handelt sich um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. „Gegenstand des Unternehmens ist laut Firmenbuch die Errichtung und der Betrieb eines Seniorenheims. Der tatsächliche Unternehmensgegenstand erstreckt sich jedoch auch auf den Handel mit Fenster, Türen und Wintergärten„, informiert der AKV.

Passiva in Höhe von 3,5 Mio. Euro

Laut Antrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 3,5 Mio. Euro. Die Aktiva werden im Antrag mit Forderungen in Höhe von 150.000 Euro sowie mit Liegenschaftsvermögen im Schätzwert von 2,8 Mio. Euro angeführt, berichtet der AKV weiter. Von der Insolvenz sind rund 15 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Laut Antrag plant die Schuldnerin eine gerichtliche Sanierung. Ein Sanierungsplanvorschlag mit einer Quote von 20 % wurde dem Antrag bereits beigelegt.

Insolvenzursachen

Die Insolvenz der Seniorenresidenz Ornbau GmbH resultiert laut AKV aus mehreren Faktoren: 2023 und 2024 blieben demnach operative Umsätze aus, unter anderem wegen eines Einbruchs im Baugewerbe und rückläufiger Liegenschaftsverkäufe. Ein vollständiger Zahlungsausfall eines Projekts in Kroatien soll zudem eine erhebliche Liquiditätslücke verursacht haben. Verzögerungen bei der Umsetzung eines Pflegeheimprojekts wegen fehlender Genehmigungen verschärften die Situation zusätzlich. Die finanzielle Lage wurde zudem durch das laufende Insolvenzverfahren der Gesellschafterin verschärft, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 15:17 Uhr aktualisiert