LH-Wahl: Es fiel auf…

Eine legendäre Zeitungskolumne aus alten Zeiten hieß „Was fiel auf?“ Wir fragen uns das auch. Da ist natürlich erstmal der neue Landeshauptmann. Seine Rede war gekennzeichnet vom Versuch, niemanden zu vergessen. Jugend, Senioren, Frauen, Arbeitnehmer, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft – Fellner richtete sich an jeden. Wobei: Seine blumige, an manchen Stellen pathetische Rhetorik könnte der neuen LH ruhig etwas zurückschrauben. Sie unterscheidet ihn zwar von der eher kühlen, analytischen Sprache eines Peter Kaiser. Trotzdem wirkt sie an manchen Stellen übertrieben bemüht.

Dresscode in Gelb, Rot, Weiß

Dann fiel des Weiteren auf, dass die Freiheitlichen den Saal nicht verließen. Sie wählten Fellner zwar nicht, das kann trotz geheimer Wahl ruhigen Gewissens gesagt werden, sie nahmen an der Wahl aber teil. Wenn an Auszüge aus dem Landtag konditionierte Blaue eben dies nicht machen, kann das schon als kleiner positiver Wink in Richtung des neuen Landeshauptmannes verstanden werden. Die ÖVP positionierte sich als pakttreuer Koalitionspartner, das Team Kärnten als konstruktive Opposition. So sucht halt jeder vor den nahenden Wahlen seinen Platz auf der politischen Bühne. Noch etwas fiel auf: Die drei Regierungsmitgliederinnen der SPÖ, Gaby Schaunig, Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger zitierten mit ihrem Dresscode die Kärntner Farben. Schaunig ganz in Gelb, Lagger ganz in Rot und Prettner ganz in Weiß. Unwichtig, aber nicht unwitzig…

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Was aber an einem Tag wie Dienstag ebenfalls auffiel und gleichzeitig betroffen macht, ist die offensichtliche Unkenntnis großer Teile der Bevölkerung. In den sozialen Medien echauffierten sich manche über diese Wahl und vermissten die Teilnahme der Bevölkerung. Dass Regierungsmitglieder vom Landtag gewählt werden und nicht von den Bürgern, dass bei einer Landtagswahl die 36 Abgeordneten des Landtags gewählt werden und sonst niemand, all das scheint manchen Menschen nicht klar. Hier ist ein großes Defizit an politischer Bildung bemerkbar. Wobei das nicht nur der parteipolitisch geprägten Tagespolitik als Ursache hat, es gibt schon auch eine Art Holschuld der Menschen. Sie sollten erkennen, dass Wissen über die Politik, dass Wissen über unsere Demokratie auch davor schützt, eben diese Demokratie irgendwann einmal zu verlieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 19:09 Uhr aktualisiert