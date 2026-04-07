Schwerer Arbeitsunfall: Lenker bei Überschlag aus Fahrzeug geschleudert

Bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Wolfsberg wurde ein 58-jähriger Mann verletzt, nachdem sein Fahrzeug auf einem steilen Hang kippte und sich mehrfach überschlug. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Ein 58-jähriger Mann führte auf einem steilen Weidehang landwirtschaftliche Arbeiten durch

Ein 58-jähriger Mann führte auf einem steilen Weidehang landwirtschaftliche Arbeiten durch

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Bezirk Wolfsberg ein Arbeitsunfall. Ein 58-jähriger Mann führte auf einem steilen Weidehang landwirtschaftliche Arbeiten durch. Dabei kippte das von ihm gelenkte Fahrzeug aufgrund des starken Gefälles und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals.

Mann aus Fahrzeug geschleudert

Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in das LKH Wolfsberg verbracht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Preims, St. Michael und St. Margarethen im Lavanttal.