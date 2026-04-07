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/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen im Lavanttal
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Ein 58-jähriger Mann führte auf einem steilen Weidehang landwirtschaftliche Arbeiten durch
Wolfsberg
07/04/2026
58-Jähriger verletzt

Schwerer Arbeitsunfall: Lenker bei Überschlag aus Fahrzeug geschleudert

Bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Wolfsberg wurde ein 58-jähriger Mann verletzt, nachdem sein Fahrzeug auf einem steilen Hang kippte und sich mehrfach überschlug. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Bezirk Wolfsberg ein Arbeitsunfall. Ein 58-jähriger Mann führte auf einem steilen Weidehang landwirtschaftliche Arbeiten durch. Dabei kippte das von ihm gelenkte Fahrzeug aufgrund des starken Gefälles und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals.

Mann aus Fahrzeug geschleudert

Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in das LKH Wolfsberg verbracht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Preims, St. Michael und St. Margarethen im Lavanttal.

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