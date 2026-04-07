Einbruch in Lager: Mehrere Motorsägen gestohlen

Unbekannte Täter brachen zwischen 3. und 7. April in ein Lagerobjekt in Eberndorf ein und stahlen mehrere Motorsägen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen 3. und 7. April in ein Lagerobjekt im Gemeindegebiet von Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) ein. Die Täter gelangten über eine Leiter in das Obergeschoss und stiegen durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude ein. In weiterer Folge entwendeten sie aus einem Lager mehrere Motorsägen. Durch die Tat entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.