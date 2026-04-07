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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Dieb verschafft sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Völkermarkt
07/04/2026
Hoher Schaden

Einbruch in Lager: Mehrere Motorsägen gestohlen

Unbekannte Täter brachen zwischen 3. und 7. April in ein Lagerobjekt in Eberndorf ein und stahlen mehrere Motorsägen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen 3. und 7. April in ein Lagerobjekt im Gemeindegebiet von Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) ein. Die Täter gelangten über eine Leiter in das Obergeschoss und stiegen durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude ein. In weiterer Folge entwendeten sie aus einem Lager mehrere Motorsägen. Durch die Tat entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

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