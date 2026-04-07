Sonniger Mittwoch mit bis zu 23 Grad in Kärnten

Der Mittwoch, 8. April 2026, bringt in Kärnten durchgehend freundliches Frühlingswetter. „Es geht mit ganztags sonnigem Wetter weiter, meist zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Norden weht teils mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad, mit den höchsten Werten im Westen des Landes.