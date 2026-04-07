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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick vom Pyramidenkogel auf Maria Wörth.
Strahlender Sonnenschein sorgt in Kärnten für frühsommerliche Temperaturen.
Kärnten
07/04/2026
Prognose

Sonniger Mittwoch mit bis zu 23 Grad in Kärnten

Kärnten startet sonnig in den Mittwoch. Der Himmel bleibt meist wolkenlos.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Der Mittwoch, 8. April 2026, bringt in Kärnten durchgehend freundliches Frühlingswetter. „Es geht mit ganztags sonnigem Wetter weiter, meist zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Norden weht teils mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad, mit den höchsten Werten im Westen des Landes.

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