Wald- und Wiesenbrände hielten Kärntner Feuerwehren auf Trab

In Kärnten sorgten heute Wald- und Wiesenbrände für mehrere Einsätze. Am Faaker See kämpften 300 Feuerwehrkräfte gegen einen Großbrand. Auch kleinere Brände beschäftigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren warnen vor Trockenheit.

Heute wurden die Feuerwehren in Kärnten gleich zu mehreren Brandeinsätzen alarmiert. Besonders dramatisch gestaltete sich die Lage am Faaker See. Dort brach am Tabor in der Marktgemeinde Finkenstein ein ausgedehnter Waldbrand aus, der dichte Rauchwolken verursachte und kilometerweit sichtbar war. Rund 300 Einsatzkräfte von 24 Feuerwehren, unterstützt von drei Hubschraubern und Tanklöschfahrzeugen, kämpfen derzeit gegen die Flammen. Die Brandfläche erstreckt sich auf etwa fünf bis sechs Hektar. Eine Brandwache bleibt über Nacht vor Ort, die Löscharbeiten werden morgen früh fortgesetzt. Mehr dazu liest du hier auf 5min.at: 300 Einsatzkräfte im Löscheinsatz: Neue Details zum Waldbrand.

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Wiesenbrand in Nikelsdorf unter Kontrolle gebracht

Auch in anderen Ortschaften kam es am Dienstag zu Einsätzen. Gegen 17.16 Uhr wurde die FF Ferndorf gemeinsam mit mehreren Nachbarwehren zu einem größeren Wiesenbrand in Nikelsdorf (Villach-Land) alarmiert. Mit den Fahrzeugen TLF-A 2000 und LFB-A konnte das Feuer rasch eingedämmt und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Die Feuerwehr appelliert angesichts der anhaltenden Trockenheit zu besonderer Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer. Die Feuerwehren Paternion, Feistritz/ Drau und Pöllan standen ebenfalls im Einsatz.

Mehrere Einsätze: Feuerwehren warnen vor Trockenheit

Gegen 18.30 Uhr wurde dann die Feuerwehr St. Stefan/Gail zu einem Wiesenbrand in Bodenhof alarmiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr Vorderberg konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach etwa 1,5 Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet. Die Feuerwehr warnt angesichts der anhaltenden Trockenheit ebenfalls vor offenem Feuer, da schon kleine Funken Brände auslösen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 22:27 Uhr aktualisiert