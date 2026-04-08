Traktor stürzt ab: Lenker (58) wird aus Kabine geschleudert

Gemeinsam mit einem 38-jährigen Mann zog der Traktorfahrer am Dienstag verdorrte Obstbäume aus einem steilen Wiesenhang im Bezirk Völkermarkt. Die Zugmaschine stand dafür auf einem im Hang verlaufenden Weg. In weiterer Folge befestigten die beiden einen etwa 50 Meter entfernten und bereits gefällten Baum an der am Fahrzeug befindlichen Seilwinde. „Beim Nachziehen des Baumes entwickelte sich jedoch eine derartige Zugkraft, dass der Traktor samt dem darin befindlichen 58-Jährigen talwärts gezogen wurde“, schildert die Polizei den Unfallhergang. Die Zugmaschine überschlug sich. „Der Lenker wurde dabei aus der Kabine geschleudert und kam im steilen Gelände zu liegen“, so die Beamten.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Letztendlich kam der Traktor etwa 50 Meter weiter auf einer Schotterstraße zum Stillstand. „Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt verbracht“, erklärt die Exekutive abschließend. Der Traktor wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Eisenkappel mit einer Seilwinde geborgen und an einem sicheren Platz abgestellt.