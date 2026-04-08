Bis zu 500 Euro monatlich: 19.000 Kärntner erhalten diese Beihilfe

Bis zu 500 Euro Unterstützung pro Monat: Über 19.000 Menschen in knapp 15.000 Kärntner Haushalten haben 2025 von der Wohnbeihilfe NEU profitiert. Gefördert werden Miete und Betriebskosten.

„Mit der Wohnbeihilfe neu unterstützen wir jene Menschen besser, die es am dringendsten brauchen. Genau das war unser Ziel“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) am Mittwoch. Im Vorjahr profitierten davon in Kärnten rund 19.000 Personen – darunter 3.280 Kinder und mehr als 6.000 Haushalte von Pensionisten mit niedrigen Einkünften. Die durchschnittliche monatliche Unterstützung liegt bei 245,23 Euro; bei Betriebskosten sind es rund 79 Euro.

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ)

Vor allem Betriebskosten belasten Kärntner

„Besonders wichtig war uns, Alleinerziehende und ältere Menschen spürbar zu entlasten – und genau dort sehen wir jetzt auch die stärkste Wirkung“, erklärt die Sozialreferentin weiter. Je nach Größe des Haushalts erhalten Alleinerziehende bei der Wohnbeihilfe zum Beispiel eine Unterstützung von bis zu 450 Euro im Monat. Durch ein umfassendes Monitoring werden erstmals auch Daten zu Wohnkosten, Einkommen und der Wohnsituation gesammelt. Dabei zeigt sich: Die Antragsteller in Kärnten zahlen im Schnitt rund 5,4 Euro pro Quadratmeter – deutlich weniger als im österreichweiten Vergleich. Jedoch steigen die Betriebskosten und belasten viele zunehmend.

So funktioniert die Wohnbeihilfe neu: Die Wohnbeihilfe orientiert sich am tatsächlichen Wohnungsaufwand und am Einkommen eines Haushalts. Gefördert werden Miete und Betriebskosten bis zu definierten Höchstgrenzen. Gleichzeitig wird berechnet, welcher Anteil des Einkommens für Wohnen zumutbar ist – je niedriger das Einkommen, desto geringer dieser Anteil. Die Differenz zwischen tatsächlichem und zumutbarem Wohnungsaufwand ergibt die Höhe der Wohnbeihilfe. Gedeckelt ist die Unterstützung mit maximal 500 Euro pro Monat. Beispiel 1: Pensionist, alleinlebend Wohnungsgröße: rund 49 Quadratmeter Monatseinkommen: ca. 1.255 Euro Wohnkosten gesamt: ca. 511 Euro (Miete und Betriebs-/Heizkosten) Monatliche Wohnbeihilfe: 254,10 Euro

Beispiel 2: Alleinerziehende mit zwei Kindern Wohnungsgröße: rund 79 Quadratmeter Monatseinkommen: ca. 1.840 Euro Wohnkosten gesamt: ca. 569 (Miete und Betriebs-/Heizkosten) Monatliche Wohnbeihilfe: 294,65 Euro



Team Kärnten: „Wirkungsvolle Maßnahme“

Positiv bewertet auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer die Bilanz der neuen Wohnbeihilfe in Kärnten. „Wir sehen die völlige Neuaufstellung der Wohnbeihilfe als sozialpolitischen Meilenstein und als wirkungsvolle Maßnahme im Kampf gegen Armut in unserem Bundesland. Mit dieser Beihilfe wurde ein essenzieller Beitrag zur Unterstützung von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohter und betroffener Bürger gesetzt und zudem auch die Verwaltung wesentlich vereinfacht.“

©zVg. Gerhard Köfer (am Foto) erinnert daran, dass das Team Kärnten ein Ideengeber dieser wichtigen Sozialleistung war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 11:47 Uhr aktualisiert