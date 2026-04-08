Bundespräsident zu Fellner: „Schauen Sie weiter darauf, dass …“

Am Mittwochvormittag wurde Daniel Fellner (SPÖ) in der Präsidentschaftskanzlei am Wiener Ballhausplatz offiziell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptmann von Kärnten angelobt.

„Schauen Sie weiter darauf, dass der Zusammenhalt in Kärnten mehr und nicht weniger wird. Sodass die Kärntnerinnen und Kärntner und alle, die in Kärnten leben, gemeinsam mutig in die neuen Zeiten gehen können“, betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Angelobung Fellners. Dieser unterstrich: „Kärnten ist ein Land des Zusammenhalts, geprägt von Menschen, die anpacken und füreinander da sind. Genau diesen Weg möchte ich weitergehen […].“ An der Zeremonie nahmen auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) teil. Ebenso anwesend waren eine Delegation aus Kärnten.

Neue Zuständigkeiten?

Die konstituierende Regierungssitzung findet am morgigen Donnerstag, dem 9. April 2026, im Amt der Kärntner Landesregierung statt. Im Zuge dessen wird unter anderem die neue Aufteilung der Ressorts bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 12:09 Uhr aktualisiert