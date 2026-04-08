Stromausfall als Warnsignal: Dann schlug Kärntnerin schon Rauch entgegen

Am 8. April heulten in Bad St. Leonhard im Lavanttal die Sirenen. Gegen 9.40 Uhr kam dort es laut Angaben der Polizei nämlich zu einem Garagenbrand. Die Hausbewohnerin bemerkte das Feuer aufgrund eines Stromausfalls im Wohnhaus. Sie machte sich auf die Suche nach der Ursache und öffnete die Garagentür – von dort schlug ihr bereits dichter schwarzer Rauch entgegen, wie die Polizei berichtet. Schnell alarmierte sie die Feuerwehr, die rasch anrückte und den Brand rasch löschen konnte. „Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch das Landeskriminalamt Kärnten“, so die Polizei abschließend.