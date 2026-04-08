Kultiges Schild ist wieder da!

Was ist klein, grün und hat Kultcharakter? Okay, Kermit, der Frosch. Hier geht es aber um etwas Grünes aus Blech, dem nun neues Leben eingehaucht wurde - die legendäre Tafel "nach Kärnten" an der südlichen Wiener Stadtausfahrt.

Viele Jahre, ja Jahrzehnte zeigte diese grüne Tafel allen Studenten, allen ausgewanderten Arbeitnehmern, allen Touristen, den Weg in ihre Heimat oder in ihr Urlaubsland. Da gab’s schon lange Navis und doch blieb diese Tafel für alle ein Orientierungsschild gegen das Heimweh. Doch irgendwann vor einigen Jahren war sie plötzlich weg. Geklaut oder von irgendeiner Behörde abmontiert, das ist eigentlich egal. Sie war jedenfalls weg. Das war wie ein Stich ins Herz für alle Kärntner auf ihrem Heimweg.

Erste Amtshandlung von Daniel Fellner

Seit Mittwoch (8. April 2026) ist sie wieder da. Kärntens neuer Landeshauptmann Daniel Fellner hat sie als seine erste Amtshandlung gemeinsam mit Verkehrsminister Peter Hanke wieder aufgestellt. Fellner nutzte die Heimfahrt von seiner Angelobung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, um dieses legendäre Schild wieder zu montieren. Fellner: „Ich weiß, welche Bedeutung es hat, es ist mehr als ein Stück Blech. Auch mir hat es immer gezeigt, dass es in Richtung Heimat geht.“ Und damit ist das Schild wieder da, wo es zu sein hat – an der südlichen Wiener Stadtausfahrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 18:23 Uhr aktualisiert