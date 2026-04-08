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Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen bei der Eröffnung einer neuen Schneiderei in Wolfsberg.
Bei der feierlichen Eröffnung von "Tulins Änderungsschneiderei" war einiges los.
Wolfsberg
08/04/2026
Änderungsschneiderei

Neueröffnung in Wolfsberg: Echtes Handwerk im Familienbetrieb

In Wolfsberg gibt es eine neue Anlaufstelle für klassisches Handwerk: In der Johann-Offner-Straße 3 hat eine Änderungsschneiderei eröffnet. Hinter dem Geschäft steckt ein echter Familienbetrieb, in dem alle anpacken.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)

Die Betreiber der neuen Schneiderei in der Johann-Offner-Straße sind Tulin Kahlil und Nafez Ibrahim, die ursprünglich aus Syrien stammen und bereits langjährige Erfahrungen im Schneiderhandwerk aufweisen. Das Ehepaar hat sich mit seiner Arbeit bereits in St. Veit an der Glan einen Kundenstock aufgebaut. Nun folgt mit der Eröffnung von „Tulins Änderungsschneiderei“ in Wolfsberg der nächste Schritt. Auch hier setzt die Familie auf ihr bewährtes Konzept: Alle packen mit an, zusätzlich wurden drei Mitarbeiter eingestellt.

Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen bei der Eröffnung einer neuen Schneiderei in Wolfsberg.
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Stadtrat Christian Stückler mit dem Unternehmerehepaar Nafez und Tulin Ibrahim.

Reparieren statt Wegwerfen

Im Geschäft dreht sich alles um Reparieren und Anpassen statt Wegwerfen. Kleidung wird geändert, Reißverschlüsse werden erneuert, auch Lederwaren wie Jacken oder Taschen werden wieder instand gesetzt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Reinigungsservice.

Positives Signal für die Innenstadt

Für die Wolfsberger Innenstadt ist die Neueröffnung jedenfalls ein positives Signal. Jeder neue Betrieb bringt Leben zurück in leerstehende Lokale und sorgt dafür, dass die Innenstadt nicht weiter ausdünnt.

Öffnungszeiten „Tulins Änderungsschneiderei“:

  • Montag bis Freitag: 8.30–13.30 Uhr und 14.00–17.30 Uhr
  • Samstag: 8.30–12.30 Uhr
Das Bild auf 5min.at zeigt eine neue Schneiderei in Wolfsberg.
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In der Johann-Offner-Straße 3 wurde vor Kurzem Tulins Änderungsschneiderei eröffnet.
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