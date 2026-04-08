Donnerstag bringt Kärntnern Sonne und Wind

Nach einer sternenklaren Nacht dürfen sich die Kärntnerinnen und Kärntner am Donnerstag erneut über sonniges Frühlingswetter freuen.

Auch der Donnerstag bringt Sonnenschein nach Kärnten, wobei laut den Prognosen der GeoSphere Austria vor allem in höheren Lagen auch einige dünne Wolken durchziehen können. In manchen Regionen ist weiterhin mit lebhaftem Nordwind zu rechnen. Die Maximaltemperaturen liegen am Donnerstag zwischen 17 Grad in Reichenfels und etwa 22 Grad in Hermagor.