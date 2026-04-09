Waldbrand auf der Taborhöhe: Feuerwehr weiter im Dauereinsatz

Seit Dienstag wütet ein Waldbrand auf der Taborhöhe in Kärnten. Noch immer wird das Gebiet nahe dem Faaker See von der Feuerwehr überwacht. Zumindest in der Nacht hat es keine neuen Glutnester mehr gegeben.

Schweißtreibende Tage liegen hinter den Feuerwehren der Bezirke Villach und Villach-Land, der Bergrettung sowie der Hubschrauberbesatzung des Bundesministeriums für Inneres (BMI). Seit Dienstagnachmittag stehen sie im Bereich der Taborhöhe am Faaker See im Einsatz. Auf rund sechs Hektar wütete ein Waldbrand – 5 Minuten berichtete.

Feuerwehr beobachtet die Lage auf der Taborhöhe

„Zumindest die Nacht ist ruhig verlaufen“, wie Pressesprecher Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land auf Nachfrage von 5 Minuten betont. Ein kleiner Teil an Mannschaft hielt Brandwache vor Ort. „Es sind aber keine neuen Glutnester mehr aufgeflammt“, versichert der erfahrene Feuerwehrmann. Auch am Donnerstag werden weiterhin Kontrollgänge in dem betroffenen Gebiet durchgeführt. Dabei kommt auch eine Drohne zum Einsatz. Ein tatsächliches „Brand aus“ kann aber weiterhin nicht gegeben werden. „Das wird voraussichtlich noch ein bis zwei Tage dauern“, so Warmuth.

Feuerwehr-Großeinsatz

Insgesamt standen bislang mehr als 450 Kameraden von 36 Feuerwehren im Einsatz. Des Weiteren warfen vier Hubschrauber des BMI knapp 100.000 Liter Löschwasser ab. Weiters wurden von den Florianis mehrere Kilometer Löschleitungen zum Brandherd aufgebaut.