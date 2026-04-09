Kritik an Kärntner Tourismusabgabe: „Land entgehen Millionen“

Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) nahm die Tourismusabgabe des Landes unter die Lupe. Diese betrug im Jahr 2025 insgesamt 26,3 Millionen Euro. Kurios: Die Prüfung zeigte ein deutliches Ungleichgewicht. 12,4 Prozent der Abgabenpflichtigen sorgten für 80 Prozent des Abgabenaufkommens, während 60,7 Prozent lediglich fünf Prozent beitrugen. Schon 2020 sprach sich der Rechnungshof dafür aus, eine Freigrenze festzulegen. „Diese würde den Verwaltungsaufwand verringern und kleine Betriebe entlasten“, erklärt LRH-Direktor Günther Bauer. Dem Land würden bei einer Freigrenze von 100.000 Euro nur 3,6 Prozent des Abgabenaufkommens entgehen – „und gleichzeitig würde sich die Anzahl der Abgabepflichtigen um 46,9 Prozent reduzieren.“

©5 Minuten Der Kärntner Landesrechnungshof überprüfte die Tourismusabgabe des Landes.

Tätigkeitskatalog stammt noch aus dem Jahr 1970

Beanstandet wird zudem der veraltete Tätigkeitskatalog. In ihm sind beispielsweise Milchtrinkhallen als Gewerbebetriebe angeführt; Museen und andere Tourismusattraktionen werden hingegen mit keinem Wort erwähnt. Die Kritik: Der Katalaog würde die aktuelle Wirtschaftsstruktur schlichtweg nicht mehr abbilden. „Tätigkeiten mit besonders hohem Nutzen aus dem Tourismus werden zum Teil nicht erfasst und daher in der niedrigsten Abgabengruppe eingestuft. Dadurch entgehen dem Land erhebliche Mittel aus der Tourismusabgabe“, so Bauer. Der LRH-Direktor pocht weiter auf eine Überarbeitung.

Ausnahmen und Sonderregelungen kosten dem Land Millionen

Das Gesetz würde zudem diverse Ausnahmen bzw. Sonderregelungen enthalten, darunter beispielsweise ein 30-prozentiger Abzug abgabenpflichtiger Umsätze in Gast- und Schankgewerbebetrieben. „Bei Nachweis kann auch der tatsächliche Küchenumsatz in Abzug gebracht werden“, so der LRH. Im österreichweiten Vergleich sei dies einzigartig. Berechnungen zufolge würden dem Land dadurch jährlich Millionen durch die Lappen gehen. Bereits im Jahr 2020 wurde daher deren Abschaffung empfohlen. Bislang wurde dies jedoch nicht umgesetzt. Faktisch wäre für etliche der 47 LRH-Empfehlungen eine Änderung des Kärntner Tourismusabgabegesetzes erforderlich, heißt es abschließend. „Ein Arbeitsentwurf des Landes für diese Gesetzesänderung liegt zwar bereits seit September 2020 vor, doch dieser wurde dem Landtag noch nicht zur Beschlussfassung vorgelegt“, so die Kritik. Der nunmehrige Bericht wurde der Landesregierung am 2. April 2026 zugestellt.

Novelle des Tourismusgesetzes beschlossen

Gesagt sei aber auch, dass im März die Novelle des Tourismusgesetzes im Kärntner Landtag beschlossen wurde. Diese sieht neben einer landesweiten Aufenthaltsabgabe in Höhe von 4,50 Euro pro Nacht und Gast, auch die Zusammenlegung der insgesamt 125 Tourismusorganisationen auf neun mehrgemeindige Tourismusverbände vor. Außerdem wird künftig eine Zweitwohnungsabgabe in Kärnten eingeführt.