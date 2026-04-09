Kärnten/Graz: Immo-Firmen mit rund 12 Mio. Euro Passiva in Insolvenz

Drei Unternehmen der LPL-Gruppe befinden sich in finanziellen Schwierigkeiten. Die Unternehmensgruppe ist auch für Immobilien in Krumpendorf am Wörthersee tätig.

Drei Unternehmen der LPL-Gruppe befinden sich in finanziellen Schwierigkeiten. Die Unternehmensgruppe ist auch für Immobilien in Krumpendorf am Wörthersee tätig.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass die LPL Immobilienverwaltung GmbH, die LPL KNB Immobilien Verwaltung GmbH und die LPL LANNERWEG Immobilienverwaltung GmbH, alle drei Gesellschaften mit Sitz in 8010 Graz, Glacisstraße 31 beim Landesgericht für ZRS Graz jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht haben. Mit den zeitnahen Verfahrenseröffnungen ist zu rechnen. Insgesamt schuldet man 33 Gläubigern EUR 11.886.478,16.

Firmen auch in Kärnten tätig

Bei allen drei Unternehmen handelt es sich um Projektgesellschaften zur Immobilienverwaltung, insbesondere dem Erwerb, der Veräußerung, der Vermietung sowie der Errichtung und Verwertung von Immobilien.

LPL Immobilienverwaltung GmbH, gegründet 2020: Beabsichtigt war die Verwertung der

Liegenschaften Amtmannsweg 6 sowie Hauptstraße 120 in Krumpendorf.

Liegenschaften Amtmannsweg 6 sowie Hauptstraße 120 in Krumpendorf. LPL KNB Immobilienverwaltung GmbH, gegründet 2021: Beabsichtigt war die Verwertung der Liegenschaft Skallgasse 8 in Klosterneuburg.

LPL LANNERWEG Immobilienverwaltung GmbH, gegründet 2022: Beabsichtigt war die

Verwertung der Liegenschaft Lannerweg 6 in Krumpendorf. Dienstnehmer werden in den Unternehmen nicht beschäftigt.

Insolvenzursachen

Hier wird darauf verwiesen, dass offenbar die Verwertungsstrategie hinsichtlich der Liegenschaften nicht erfolgreich umgesetzt werden konnte, auch eine Adaptierung und damit einhergehende Restrukturierungsvereinbarung mit den finanzierenden Banken konnte nicht umgesetzt werden, sodass die Kreditlinien von den finanzierenden Banken fällig gestellt wurden. Die Gesamtverbindlichkeiten aller drei Unternehmen belaufen sich auf rund EUR 11,88 Mio. Den Verbindlichkeiten steht umfangreiches Immobilienvermögen gegenüber. Von der Insolvenz sind 33 Gläubiger betroffen. Dienstnehmer sind aktuell nicht beschäftigt.

LPL Immobilienverwaltung GmbH

Die Verbindlichkeiten betragen EUR 5.218.328,49, wobei rund EUR 5 Mio. auf die finanzierenden Banken entfallen. Hinsichtlich der Aktiva verweist man auf das Liegenschaftsvermögen, welches mit EUR 4.172.000,00 bewertet wird, zudem dürften auch Bankguthaben bestehen.

LPL KNB Immobilienverwaltung GmbH

Die Verbindlichkeiten betragen EUR 4.963.578,01, wobei rund EUR 4,91 Mio. auf die

finanzierende Bank entfallen. Hinsichtlich der Aktiva verweist man auf das Liegenschaftsvermögen, welches mit EUR 2.417.000,00 bewertet wird.

LPL LANNERWEG Immobilienverwaltung GmbH

Die Verbindlichkeiten betragen EUR 1.704.571,66, wobei rund EUR 1,64 Mio. auf die finanzierende Bank entfallen. Hinsichtlich der Aktiva verweist man auf das Liegenschaftsvermögen, welches mit EUR 827.000,00 bewertet wird, heißt es am Donnerstag beim AKV. Die „Creditreform“ ergänzt: Bei den Gesellschaften handelt es sich um Projektgesellschaften. DienZahlungsunfähigkeit sowie die Überschuldung der Gesellschaften resultiert im Wesentlichen daraus, dass die finanzierenden Banken die bestehenden Kreditlinien fällig gestellt und dem Abschluss einer Restrukturierungsvereinbarung nicht zugestimmt haben.“ Die Unternehmen werden liquidiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 09:12 Uhr aktualisiert