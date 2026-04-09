Lotto-Glück in Kärnten – jetzt geht es um 1,4 Millionen Euro

Während beim Lotto „6 aus 45“ niemand alle Zahlen richtig hatte, jubelt Kärnten: Ein Solo-Sechser bei LottoPlus bringt rund 159.300 Euro. Am Sonntag wartet nun der große Jackpot.

Bei der Mittwochsziehung von Lotto „6 aus 45“ hat es keinen Sechser gegeben; damit wächst die Spannung für Sonntag weiter. Im Topf liegen dann rund 1,4 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“. Ganz leer sind die Hände aber nicht geblieben: Drei Spielteilnehmer haben mit einem Fünfer plus Zusatzzahl nur knapp am großen Coup vorbeigeschrammt. Dafür gibt es immerhin jeweils mehr als 24.400 Euro. Die Gewinne gingen nach Niederösterreich, Tirol und in die Steiermark.

Kärnten trifft ins Schwarze

Während beim klassischen Lotto niemand ganz oben steht, sorgt Kärnten bei LottoPlus für Jubel. Mit nur einem einzigen Tipp hat eine Kärntnerin oder ein Kärntner alles richtig gemacht. Dieser eine Tipp war ein Volltreffer und bringt rund 159.300 Euro. Ein Solo-Sechser, der zeigt: Manchmal reicht ein einziger Versuch. Am Sonntag geht es bei LottoPlus bereits um die nächsten 200.000 Euro.

Sonntag im Fokus

Die nächste Ziehung verspricht Spannung pur: Ein Millionen-Jackpot beim Lotto, dazu hohe Gewinne bei LottoPlus und Joker. Moderiert wird die Ziehung am Sonntag von Evelyn Vysher. Für viele heißt es jetzt wieder: tippen, hoffen und vielleicht selbst zum großen Gewinner werden.