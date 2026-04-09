Kärntner Landesregierung hat neue Ressortverteilung fixiert

Nach der Angelobung von Landeshauptmann Daniel Fellner durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien fand am Donnerstag in Kärnten die erste Regierungssitzung statt – dabei wurde auch die neue Aufgabenteilung präsentiert.

Am Donnerstag, dem 9. April 2026, kam die Kärntner Landesregierung erstmals unter dem neuen Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) zusammen. Im Anschluss an die Sitzung trat er gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und der frisch angelobten Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) vor die Presse. „Heute darf ich das erste Mal in der Mitte unserer Dreierkonstellation den Platz einnehmen, was mich besonders ehrt“, beginnt Fellner seine Rede.

Neue Ressortverteilung

Im Rahmen der Pressekonferenz präsentierte der Landeschef die neue Ressortverteilung. Landesrätin Lagger-Pöllinger, die im Rahmen der Regierungssitzung ebenfalls angelobt wurde, wird künftig das Gemeindereferat übernehmen. Ebenso fallen Umweltschutz, National- und Biosphärenparks sowie Frauen- und Gleichbehandlungsagenden in ihren Zuständigkeitsbereich. „Peter Reichmann fällt das Thema Bildung zu – und zwar von der Kinderkrippe bis hin zu den Hörsäälen unserer Universitäten“, führt Fellner aus. Landesrätin Beate Prettner behält Gesundheitsreferat. Bei der ÖVP – also Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig – kommt es zu keinen Änderungen in der Referatszuständigkeit. Gruber betont diesbezüglich: „Mir geht es nicht um Zuständigkeiten und Positionen, sondern um Inhalte.“

Fellner: „Es gibt einen Deal“

„Dem Martin und mir ist ja auch vorgeworfen worden, dass wir einen Deal hätten, was die Zukunft mit mir als Landeshauptmann betrifft“, so Fellner. „Und das stimmt. Es gibt einen Deal […].“ Dieser äußere sich jedoch nicht in Verantwortungen bei der Regierungsarbeit. „Wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir gemeinsam etwas weiterbringen möchten. Etwas Gutes für das Land Kärnten und seine Menschen bewirken. Das hat etwas mit Engagement und Zurücknehmen eigener Interessen zu tun. Mit Neutralität im Umgang unserer Entscheidungen.“ Parteipolitik möchten die beiden hinten anstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 11:06 Uhr aktualisiert