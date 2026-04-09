Lavanttal nimmt Abschied von Traditionsunternehmer

Die Nachricht löste im Lavanttal große Betroffenheit aus. Der bekannte Unternehmer und Schriftsteller Leonhard Müller ist am Freitag, dem 3. April 2026, im Alter von 61 Jahren verstorben.

Ein Vierteljahrhundert leitete Leonhard Müller die Geschicke des „Himmelberger Zeughammerwerk“ im Lavanttal und prägte damit das Traditionsunternehmen entscheidend mit. Zudem war der 61-Jährige Schriftsteller. 2010 veröffentlichte er das Werk „Heiße Eisen: Die Entwicklung der Meisteraxt Oder Wie Moderne Zauberlehrlinge Ideen Schmieden„, 2026 folgte „Der Lustschritt: Macht Gier Mord„. Sein Tod hat in der Region große Trauer ausgelöst.

St. Gertraud nimmt Abschied

Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme besteht am heutigen Donnerstag, dem 9. April 2026, ab 16.30 Uhr, in der Aufbahrungshalle St. Gertraud. Um 18.30 Uhr wird für Müller in der Pfarrkirche St. Getraud gebetet. Dort findet am Freitag, dem 10. April 2026, auch das Begräbnis statt.