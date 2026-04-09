Angelobt: Neue Kärntner Landesrätin übernimmt fünf Ressorts

Die frühere Lendorfer Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) hat am Donnerstag ihr neues Amt in der Kärntner Landesregierung angetreten.

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) verantwortet ab sofort die Ressorts Gemeinden, Frauen, Umwelt, Gleichstellung und Wasserwirtschaft in Kärnten. 5 Minuten berichtete. In einer Pressekonferenz nach ihrer ersten Regierungssitzung betonte sie, dass sie „ihren Zugang aus der Gemeindepolitik bewusst mit auf Landesebene nimmt: zuhören, Verantwortung übernehmen und praktische Lösungen finden„.

Landesräting setzt auf Hausverstand

Generell will Lagger-Pöllinger eher auf eine pragmatische Herangehensweise setzen. Anstehenden Aufgaben wird sie mit Ernsthaftigkeit, Hausverstand und Teamgeist anpacken. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in diesem Regierungsteam und darauf, mit ganzer Kraft für Kärnten zu arbeiten.“