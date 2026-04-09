Große Trauer: Langjähriger Gastwirt aus Kärnten verstorben

Trauer um Fritz Hudl: Die Gemeinde Globasnitz nimmt Abschied vom langjährigen „Stekl“-Wirt. Über Jahrzehnte prägte er mit Fleiß und Herzblut das gesellschaftliche Leben.

Die Gemeinde Globasnitz trauert um Friedrich „Fritz“ Hudl. Der ehemalige Betreiber des Gasthauses „Stekl“ verstarb am vergangenen Wochenende im Alter von 86 Jahren. Hudl prägte gemeinsam mit seiner Frau Frieda über viele Jahrzehnte die Gastronomie in Globasnitz. Ihr Betrieb, das Gasthaus „Stekl“, galt lange Zeit als zentraler Treffpunkt für Einheimische und überregionale Gäste. Bekannt war das Haus vor allem für seine bodenständige Küche und seine Funktion als sozialer Mittelpunkt der Gemeinde.

Beisetzung am Samstag

Obwohl das Ehepaar den Betrieb vor einigen Jahren aus Altersgründen schloss, blieb die Verbundenheit zur Bevölkerung bestehen. Die Gemeinde würdigte den Verstorbenen in den sozialen Medien: „Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“ Die öffentliche Verabschiedung findet am kommenden Wochenende statt. In der Trauerparte heißt es dazu: „Nach der heiligen Seelenmesse am Samstag, dem 11. April um 14 Uhr geleiten wir unseren lieben Verstorbenen auf den Ortsfriedhof zur letzten irdischen Ruhe.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 15:03 Uhr aktualisiert