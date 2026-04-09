Schluss mit Luft-Schmäh: AK Kärnten sagt Mogelpackungen den Kampf an

Große Packung, kleiner Inhalt: Wer im Supermarkt zu seinen Lieblingschips oder dem gewohnten Waschmittel greift, erlebt zu Hause oft eine bittere Enttäuschung. Viel Plastik, aber jede Menge heiße Luft.

Es ist ein Trend, der Kärntens Konsumenten zunehmend wütend macht: Shrinkflation. Das Kofferwort aus „Shrink“ (schrumpfen) und „Inflation“ beschreibt eine perfide Taktik der Hersteller. Dabei wird die Füllmenge eines Produkts reduziert, während der Preis gleich bleibt oder besonders dreist, sogar noch steigt. Das Ergebnis: Der Kunde zahlt mehr für weniger.

„Wir lassen niemanden im Regen stehen“

Bei der Bilanzpressekonferenz des Konsumentenschutzes platzte der AK-Spitze der Kragen. Die Zahlen belegen, dass die Teuerung die Menschen im Land massiv belastet. AK-Präsident Günther Goach fand dazu klare Worte: „Rund 822.000 Euro haben wir den Konsumentinnen und Konsumenten im Vorjahr zurückgeholt. Das ist ein klares Signal: Wir lassen niemanden im Regen stehen. Der Konsumentenschutz ist für alle da!“ Doch um die Teuerung an der Supermarkt-Kassa effektiv zu bekämpfen, reicht es nicht, nur im Nachhinein Geld zurückzuholen. Die AK will das Problem an der Wurzel packen: Es geht darum schon direkt im Regal für klare Regeln zu sorgen.

Die Forderung: Maximal 30 Prozent Luft

Bisher haben Hersteller beim Verpackungsdesign fast Narrenfreiheit. Das führt dazu, dass Konsumenten oft optisch getäuscht werden. Die AK Kärnten fordert daher eine radikale Änderung des Preisauszeichnungsgesetzes. Die Experten verlangen eine maximale Luftquote von 30 Prozent pro Verpackung. „Diese Grenze sollte im Preisauszeichnungsgesetz oder im Maß- und Eichgesetz verankert werden“, so die offizielle Forderung der AK. Es dürfe nicht sein, dass Kärntner für Verpackungsmüll und Luft bezahlen, während sie glauben, ein volles Produkt zu kaufen.

Schärfere Kontrollen und Strafen

Neben der Luftquote nimmt die AK auch die Preisauszeichnung selbst ins Visier. Zwar wurde gesetzlich bereits verankert, dass Preise am Regal besser lesbar sein müssen, doch die Umsetzung lässt oft zu wünschen übrig. „Die AK verlangt nun verstärkte Kontrollen sowie eine konsequente Bestrafung bei Verstößen“, heißt es aus der Arbeiterkammer. Wer mit der Schriftgröße trickst oder die „Shrinkflation“ verschleiert, soll künftig zur Kasse gebeten werden.

Ein Schutzschild für alle Kärntner

Dass diese Forderungen bitter nötig sind, zeigt der enorme Ansturm auf die Beratungsstellen. Über 65.000 Mal suchten Kärntner im Jahr 2025 Hilfe bei der AK. „In der digitalen Welt, aber auch im Alltag ist die AK ein starker Schutzschirm für Konsumentinnen und Konsumenten“, betont AK-Direktorin Susanne Kißlinger. Besonders wichtig: Da der Konsumentenschutz vom Land Kärnten unterstützt wird, steht die Beratung jedem Kärntner kostenlos zur Verfügung und hier ist es völlig egal, ob man AK-Mitglied ist oder nicht.

Immer mehr Fälle für die Konsumentschützer

Die aktuelle Bilanz der AK-Konsumentenschützer in Kärnten verdeutlicht den massiven Beratungsbedarf im Land: Mit insgesamt 65.770 Fällen verzeichnete die Arbeiterkammer ein deutliches Plus von 12,75 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei stemmten die Experten ein gewaltiges Pensum von über 40.000 schriftlichen, knapp 20.000 telefonischen und fast 5.000 persönlichen Beratungsgesprächen. Dass sich dieser Einsatz für die Betroffenen bezahlt macht, zeigt die beeindruckende Summe von rund 822.000 Euro, die erfolgreich zurückgeholt werden konnte – laut AK-Präsident Günther Goach hätten viele Menschen ohne diese professionelle Unterstützung schlichtweg auf ihr Geld verzichten müssen.

Kostenlose Hilfe

Die Themenpalette war dabei breit gefächert: Neben klassischen Anfragen zu Gewährleistung, Garantie und Vertragskündigungen (fast 12.000 Fälle) entwickelten sich vor allem digitale Betrugsmaschen zum zentralen Problemfeld. Besonders tückisch zeigten sich dabei hochprofessionell wirkende Fake-Shops, die minderwertige Ware versenden und Rücksendungen durch Forderungen wie den kostspieligen Versand nach China faktisch verunmöglichen. Auch Phishing-Angriffe mit Schäden von mehreren zehntausend Euro sowie komplexe Versicherungsstreitigkeiten, bei denen es um Werte von bis zu 86.000 Euro ging, unterstreichen die Notwendigkeit des kostenlosen AK-Rechtsschutzes als unverzichtbares Sicherheitsnetz für die Kärntner Bevölkerung.