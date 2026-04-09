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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Feuerwehrhütchen und das Feuerwehrauto auf einer gepflasterten Straße.
Unter schweren Atemschutz konnte die Rauchentwicklung aus dem Sicherungskasten festgestellt werden.
St. Michael ob Bleiburg
09/04/2026
Feuerwehreinsatz

Brand in St. Michael ob Bleiburg: Technischer Defekt löste Einsatz aus

Technischer Defekt in St. Michael ob Bleiburg: Ein Brand im Keller einer Firmenhalle löste am frühen Morgen einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Niemand wurde verletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Am Donnerstag gegen 4 Uhr brach im Kellergeschoss einer Firmenhalle in St. Michael ob Bleiburg im Bezirk Völkermarkt ein Brand aus. Nachdem die automatische Brandmeldeanlage angeschlagen hatte, wurden umgehend die Betriebsfeuerwehr sowie die FF St. Michael ob Bleiburg alarmiert. Wegen der massiven Rauchentwicklung forderten die Einsatzkräfte zudem die FF Feistritz ob Bleiburg zur Unterstützung an.

Defekt im Sicherungskasten

„Unter schweren Atemschutz konnte die Rauchentwicklung aus dem Sicherungskasten festgestellt werden“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten zum Hergang. Die Feuerwehr setzte Druckbelüfter ein, um den betroffenen Bereich rauchfrei zu machen. Ein Bezirksbrandermittler stellte im Anschluss einen technischen Defekt im Sicherungskasten als Ursache fest. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, insgesamt waren 24 Feuerwehrleute im Einsatz.

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