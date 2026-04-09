Brand in St. Michael ob Bleiburg: Technischer Defekt löste Einsatz aus

Technischer Defekt in St. Michael ob Bleiburg: Ein Brand im Keller einer Firmenhalle löste am frühen Morgen einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Niemand wurde verletzt.

Am Donnerstag gegen 4 Uhr brach im Kellergeschoss einer Firmenhalle in St. Michael ob Bleiburg im Bezirk Völkermarkt ein Brand aus. Nachdem die automatische Brandmeldeanlage angeschlagen hatte, wurden umgehend die Betriebsfeuerwehr sowie die FF St. Michael ob Bleiburg alarmiert. Wegen der massiven Rauchentwicklung forderten die Einsatzkräfte zudem die FF Feistritz ob Bleiburg zur Unterstützung an.

Defekt im Sicherungskasten

„Unter schweren Atemschutz konnte die Rauchentwicklung aus dem Sicherungskasten festgestellt werden“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten zum Hergang. Die Feuerwehr setzte Druckbelüfter ein, um den betroffenen Bereich rauchfrei zu machen. Ein Bezirksbrandermittler stellte im Anschluss einen technischen Defekt im Sicherungskasten als Ursache fest. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, insgesamt waren 24 Feuerwehrleute im Einsatz.