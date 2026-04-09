Im Lavanttal: Einsatzkräfte suchen 14 vermisste Kälber

Im Lavanttal suchte die Feuerwehr am Donnerstag nach 14 entlaufenen Kälbern. 13 Tiere wurden bereits gefunden. Ein Kalb wird noch vermisst und derzeit mithilfe einer Drohne gesucht.

Ein Aufgebot an Einsatzkräften sorgte am Donnerstagmittag im Lavanttal für Aufsehen. Leser meldeten eine laufende Suchaktion im Raum St. Paul und äußerten die Sorge, ob eine Person in Not geraten sei: „Wisst ihr, ob da jemand vermisst wird?“, fragte ein aufmerksamer Beobachter bei der Redaktion nach.

Entwarnung: Keine Person vermisst

Die Landespolizeidirektion Kärnten konnte auf Anfrage jedoch schnell Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um einen menschlichen Notfall. Das Ziel der Suche war deutlich kleiner und vierbeinig: „Die Feuerwehr sucht aktuell nach einem Kalb“, so die offizielle Auskunft der Polizei, welche nicht beim Einsatz beteiligt ist.

©Markus Schober Das Kalb wird weiterhin gesucht.

13 gefunden, eines noch verschollen

5 Minuten hat bei OBI Markus Schober von der Feuerwehr Granitztal nachgefragt und erfahren, dass es ursprünglich 14 Kälber waren: „13 wurden bereits gefunden und eines suchen wir noch zusammen mit der Feuerwehr Reideben mit einer Drohne“, erklärte er abschließend. Im Einsatz stehen die beiden Feuerwehren seit 14 Uhr.